Capital Park kupuje Polski Hak. W planach mieszkania, handel i usługi

To już kolejny projekt Grupy Capital Park w Trójmieście, dzięki któremu nowe oblicze zyska historyczny i reprezentacyjny kawałek miasta. We wcześniejszych latach Grupa podjęła się m.in. rewitalizacji zabytkowej, staromiejskiej kamienicy, gdzie obecnie funkcjonuje Hotel Hampton by Hilton Old Town Gdańsk (czerwiec 2018), modernizacji Galerii Zaspa, zlokalizowanej w przestrzeniach dawnego lotniska Gdańsk-Wrzeszcz (kwiecień 2016), a także przebudowy legendarnego budynku z restauracją Cristal w Gdańsku Wrzeszczu (2010).



Teraz firma Capital Park podpisała warunkową umowę przedwstępną nabycia udziałów w spółce Projekt I która jest użytkownikiem wieczystym terenu tzw. Polskiego Haka. Obejmuje on dwie działki o łącznej powierzchni ponad 1,3 hektara, zlokalizowane niedaleko Głównego Miasta i takich zabytków jak Fontanna Neptuna, Bazylika NMP czy słynny portowy Żuraw. Niedaleko znajduje się również Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Stocznia Gdańska czy centrum edukacyjno-rekreacyjne Hevelianum. Teren ten jest niezwykle atrakcyjny ze względu na swoją lokalizację u zbiegu dwóch rzek – Motławy i Martwej Wisły oraz portowo-nabrzeżną panoramę. Grupa Capital Park zamierza stworzyć z tego miejsca reprezentacyjną wizytówkę tej części miasta. Planowany projekt obejmuje zabudowę z dominującą funkcją mieszkaniową, która zostanie wzbogacona o funkcje handlowo-usługowe oraz ogólnodostępną, otwartą dla wszystkich mieszkańców Gdańska i turystów przestrzeń rekreacyjną. Inwestycja zlokalizowana zostanie przy ul. Sienna Grobla, biegnącej wzdłuż nabrzeża Polskiego Haka.

– Widzimy przeogromny potencjał w tym fantastycznie położonym fragmencie Gdańska. Jesteśmy przekonani, że dobrze przemyślana, jakościowa inwestycja na tym terenie uczyni z niego kolejną wizytówkę Gdańska. Jako inwestor szukamy miejsc z atrakcyjną lokalizacją, ale także wyjątkowym klimatem jak w przypadku rewitalizowanej przez nas Fabryki Norblina na warszawskiej Woli. Tu, na Polskim Haku, czuć zarówno ducha historii, jak i również kameralną, przytulną atmosferę, choć znajdujemy się tak naprawdę w samym sercu miasta – mówi Marcin Juszczyk, członek zarządu Grupy Capital Park. – Jesteśmy dopiero na początku drogi – przed nami etap przygotowawczy, w którym musimy uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia na finalizację transakcji oraz wypracować koncepcję architektoniczną – dodaje.