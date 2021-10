Cargo na CPK. Czy to się uda?

W rozmowie z WNP. PL dyrektor wykonawczy spółki CPK przyznał, że pandemia zmieniła model biznesowy projektowanego portu, co wywołało dyskusję, a nawet wzburzenie i próby dementowania informacji. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała potwierdził: cargo będzie ważniejsze dla nowego lotniska, niż zakładano wcześniej. Pytamy szerzej – o wady i zalety zwrotu w kierunku cargo.

Niska podaż miejsca przewozowego w samolotach szerokokadłubowych, słaba wydajność kontroli bezpieczeństwa oraz zlokalizowanie ośrodków decyzyjnych działów logistycznych w krajach ościennych. – To wszystko wpływa na to, że Polska jest często pomijana w planowaniu lotniczych rozwiązań transportowych – uważa Olga Palec-Furga, ekspert lotniczego cargo.

Konkurujące z CPK lotniska w krajach ościennych będą mogły jedynie ulepszać zastosowane w nich rozwiązania. Centralny Port Komunikacyjny ma szansę budować swój potencjał od początku i wyznaczać trendy w naszej części świata.

Nowe technologie, intermodalność oraz wypracowanie relacji biznesowej z całym ekosystemem lotniczego cargo, włącznie z lobbingiem – oto klucze do sukcesu cargo w Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

- Nie wyobrażam sobie centralnego, strategicznego węzła komunikacyjnego XXI wieku w 38-milionowym kraju z silnie rozwijającą się gospodarką bez infrastruktury do obsługi samolotów towarowych. To byłby niewyobrażalny błąd i zaprzepaszczona szansa dla dalszego zrównoważonego rozwoju sieci transportowej w Polsce – tak komentuje Olga Palec-Furga treści wywiadu, jakiego portalowi WNP udzielił Michał Czarnik, dyrektor wykonawczy CPK. Rozmowa wywołała w ostatnich dniach polityczną, ale i branżową dyskusję .

Przypomnijmy: dyrektor wykonawczy w Centralnym Porcie Komunikacyjnym w rozmowie z WNP.PL przyznał, że z zamówionych prognoz IATA wynika, że nowy punkt na lotniczej mapie Polski będzie musiał mieć zmienioną funkcję. Ruch cargo istotnie zyska przez to na znaczeniu, a to będzie miało wpływ na strukturę lotów z i do CPK, jak również na budowaną w nowym porcie infrastrukturę naziemną.

Po szeregu publikacji innych redakcji gospodarczych w kraju, bazujących na przeprowadzonym przez nas wywiadzie, Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, w wypowiedzi dla Business Insidera potwierdził to, o czym pisaliśmy: - Przewidujemy na podstawie prognoz, że w pierwszym etapie działalności CPK prawdopodobnie będzie nieco mniej pasażerów, niż zakładaliśmy, natomiast dużo, dużo więcej cargo, niż wcześniej przewidywaliśmy, bo ten rynek się bardzo dynamicznie rozwija.

