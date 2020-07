Centrum Polski potencjalnym domem dla pierwszego rodzimego toru wyścigowego?

Reprezentujący Polskę tor do wyścigów motoryzacyjnych co kilka lat powraca do społecznej dyskusji. Jednak kolejne nieudane próby wybudowania takiego obiektu powodują czasowy malejący optymizm związany z tym projektem. Czy m.in. powstanie toru wyścigowego w Polsce może być bezpośrednio związane z planowanym od kilku lat Centralnym Portem Komunikacyjnym pod Łodzią? Eksperci firmy AXI IMMO postanowili przedstawić propozycję dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych budową takiego obiektu w Polsce.

Od około lat 70 poprzedniego wieku Polska stara się zorganizować wyścig F1. Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) była wstępnie zainteresowana taką propozycją i w 1979 roku doszło do pierwszej próby, która odbyła się na do dziś najnowocześniejszym torze w Poznaniu. Jednak pomimo testów, pomysł nie został przyjęty jednomyślnie przez władze organizacji. Rezygnację motywowano m.in. potrzebą większej modernizacji obiektu, który już w tym czasie miał nie spełniać zmieniających się wymogów FIA.

Kolejne próby organizacji wyścigu lub budowy toru w Polsce wróciły razem ze spektakularnymi sukcesami Roberta Kubicy. To mniej więcej w tym czasie firma LG, ówczesny sponsor serii F1 zorganizowała ankietę, w której Polacy mogli w internetowym głosowaniu wybrać jedno z miast i zarekomendować je do zorganizowania wyścigu. Plebiscyt ostatecznie wygrał Wrocław przed Gdynią, Krakowem i Warszawą, ale do realizacji inwestycji nie doszło. Co ciekawe, każda z zaproponowanych opcji była organizowana w formule toru ulicznego, czyli bazującej na obecnej i funkcjonującej siatce ulic każdego z miast.

W ostatnich sześciu latach dwa razy wracano do koncepcji budowy toru w Polsce. Pierwszym miało być Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji w Gdańsku, jednak inicjatywa upadła w 2018 roku, natomiast drugą jest Polonez Gate czyli koncepcja budowy toru wyścigowego we wsi Odrowąża miedzy Radomiem a Kielcami. Oba projekty, pomimo dużego zainteresowania zakończyły się wyłączenie na fazie przygotowań.

- Każda z dotychczas proponowanych inwestycji była głównie inicjowana przez prywatnych inwestorów. Miasta lub gminy rozumiejąc korzyści wynikające z budowy takiego toru były skłonne przeznaczyć nawet do 200 ha pod taki projekt. Problemem okazywała się najczęściej kwestia późniejszego finansowania. Być może, jeżeli projekt byłby współfinansowany przez miasto lub gminę, a najlepiej przez rząd znalazłaby się grupa polskich akcjonariuszy skłonnych zainwestować w realizację takiego projektu. Co ciekawe w najnowszym rankingu najbogatszych Polaków według magazynu Forbes, w TOP 25 znajduje się kilku entuzjastów sportów motorowych. To ogromny kapitał, który obecnie jest uśpiony - mówi Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO.

