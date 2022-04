Chorzów: Na sprzedaż kamienica z 24 mieszkaniami pod wynajem

Fot. mat. inwestora









Autor:

Dodano: 06 kwi 2022 10:19

W serwisie Propertystock.pl pojawiła się oferta sprzedaży 2 kamienic mieszkalnych w centrum Chorzowa. W kamienicy frontowej 13 mieszkań o powierzchniach od 21 do 51m2, w kamienicy znajdującej się w oficynie 8 mieszkań o powierzchniach ok. 30m2. Cena, jaką trzeba zapłacić to 1 488 000 zł.