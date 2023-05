Ciekawe nieruchomości na sprzedaż można znaleźć w całej Polsce i czasami warto nie skupiać się na konkretnej lokalizacji, skoro dobre oferty rozsiane są od Gdańska po Przemyśl. Więcej ofert znajdziecie na PropertyStock.pl, my wybieramy kilka z nich.

Gdańsk: Pokój w condohotelu nad morzem

Do sprzedaży nowy, luksusowy apartament hotelowy z łazienką, balkonem z widokiem na Marinę Jachtową, o powierzchni 24,10 m2 położony w Gdańsku (dzielnica Sobieszewo).

10-piętrowy luksusowy hotel w standardzie ****, 130 pokoi z balkonami i tarasami. Strefa SPA & WELLNESS - kryty basen 6 x 16m, jacuzzi 4,5 x 2,5m, sauna sucha i mokra, 8 salonów SPA, sala fitness, salon klubowy. Strefa restauracyjna - 370m2 restauracji z ogrodem zimowym 120m2. Strefa eventowo- rozrywkowa - SEA ROOF czyli imprezy pod gwiazdami, sala eventowa z barem na dachu hotelu dla ok. 200 osób.

Warunki sprzedaży:

Cena: 517 500 zł

Powierzchnia: 24.1 m2

Stary młyn pod obiekt B&B w woj. świętokrzyskim

Na sprzedasż nieruchomość położona na działce o pow. 13 949 m2, granicząca z linią brzegową rzeki Czarna Nida. Dojazd do działki drogą asfaltową, działka w pierwszej linii. Teren niezagospodarowany, nieogrodzony o nieregularnym kształcie.

Miejsce idealne pod obiekt typu bed & breakfast. Z okien młyna rozciąga się wspaniały widok na zatokę. Wokoło słychać delikatny szum wody przepływającej przez niewielką tamę. Obok młyna w zatoce, można urządzić kąpielisko, miejsce od dawna wynajmowane pod spływy kajakowe. Ściany młyna w bardzo dobrym stanie, wnętrze wyposażone w sprzęt młyna. Układ wodny młyna pochodzi z XIX wieku. Brak możliwości zrobienia elektrowni wodnej na spiętrzeniu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 448 000 zł

Powierzchnia: 289 m2

Lublin: Kompleks budynków magazynowo-produkcyjnych blisko trasy S12

Na sprzedaż kompleks budynków magazynowo-produkcyjno-biurowych z dużym placem położony w Lublinie.

Obiekt znajduje się w dobrej przemysłowej lokalizacji, niedaleko śródmieścia Lublina. Budynki w dużej części są wynajęte, i przynoszą stały dochód miesięczny. Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 7415 m2.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami wraz z towarzyszącymi urządzeniami stanowiącymi odrębną własność, budynki o funkcji produkcyjno-usługowo-biurowej. Powierzchnia użytkowa wszystkich zabudowań: 4427,58 m2.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość charakteryzuje się dobrym dojazdem i dostępnością do trasy S12.

Warunki sprzedaży:

Cena: 7 500 000 zł

Powierzchnia: 7 415 m2

KSSE: Duży teren inwestycyjny w Dąbrowie Górniczej

Do sprzedania niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Dąbrowie Górniczej przy ul. Innowacyjnej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, obszar „Tucznawa”, o łącznej powierzchni 39,3374 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze przemysłowo-usługowym oznaczonym symbolem PU – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod wielofunkcyjną strefę przemysłowo-usługową, przeznaczeniu dopuszczalnym pod składy, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.

Cena: 36 643 540 zł

Powierzchnia: 393 374 m2

Poznań-Grunwald: Teren zabudowy usługowej u zbiegu ulic: Hetmańskiej i Góreckiej

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o pow. 12 121 mkw. położonej w Poznaniu u zbiegu ulic: Hetmańskiej i Góreckiej. Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: U - tereny zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się 13 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania.

Warunki sprzedaży:

Cena: 38 000 000 zł

Powierzchnia: 12 121 m2

Działka pod aparthotel lub condo w Przemyślu

Do sprzedania widokowa działka inwestycyjna w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura – składająca się 3 niezabudowanych nieruchomości gruntowych tworzących jedną całość. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie działającego stoku i wyciągu narciarskiego i czynnego cały rok toru saneczkowego, tras rowerowych, w tym Green Velo, fortów Twierdzy Przemyśl, Kopca Tatarskiego z widokiem na Stare Miasto i jego panoramę oraz na Bieszczady i Ukrainę.

Są to najlepiej zlokalizowane działki w mieście i okolicy pod budowę np. condohotelu, aparthotelu (np. na wynajem krótkoterminowy lub długoterminowy), działalność usługową - developerską, gastronomiczną, sportowo – rekreacyjną. Możliwość wybudowania budynku z 5 kondygnacjami o wys. do 13 m od wejścia głównego do szczytu budynku (zmieniony MPZP) z przepięknym widokiem na część miasta i Dolinę Sanu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 749 000 zł

Powierzchnia: 24 344 m2

Atrakcyjny obiekt pod klinikę medyczną w Warszawie

Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni 780 m2 znajduje się na warszawskim Ursynowie. Nieruchomości położona jest na działce o powierzchni około 3000 m2. Gotowy obiekt do wprowadzenia i prowadzenia działalności, idealny pod klinikę medyczną.

W pobliżu kolej podmiejska, komunikacja miejska, około 15 min samochodem od lotniska i stacji metra, trasa S7 i S2.

Warunki sprzedaży:

Cena: 8 500 000 zł

Powierzchnia: 780 m2

Teren inwestycyjny przy stoku Karpatka

Oferta sprzedaży działki w strategicznej lokalizacji w Karpaczu, bezpośrednio przy trzech zjazdach narciarskich stoku Karpatka. Odległość od centrum Karpacza i głównego deptaka to ok 1,5 km, od Hotelu Gołębiewski 1 km. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się domy wczasowe, pensjonaty i hotele oraz apartamenty dla turystów (Hotel Dziki Potok, apartamenty Karpatka, Sun & Snow), Centrum Rekreacji Pod Śnieżką.

Przeznaczenie dopuszczalne: usługi publiczne - zajmujące nie więcej niż 20% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu oraz nie więcej niż 25% pow. całkowitej budynku, usługi komercyjne - wyłącznie jako wbudowane, zajmujące nie więcej niż 25% pow. całkowitej budynku, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - wyłącznie jako istniejące, urządzenia infrastruktury technicznej, w tym również na wydzielonych działkach.

Warunki sprzedaży:

Cena: 20 700 000 zł

Powierzchnia: 1 270 m2

Obiekt po salonie samochodowym przy DK 94

Do sprzedaży nieruchomość po byłym salonie samochodowym zlokalizowana przy DK 94 wzdłuż obwodnicy miasta przy drodze wjazdowej do Tarnowa od strony Krakowa. Wylot na A4 do zachodniego węzła 8 km. Komunikacyjnie doskonała lokalizacja pod kątem każdej działalności produkcyjno-usługowo-handlowej.

Obiekt wizerunkowo spełnia najwyższe standardy techniczne, bezpieczeństwa, estetyczne. Front działki z dwoma wjazdami długi na ok. 130 m. Dodatkowo trzeci wyjazd od ulicy Długiej - ruch drogowy obustronny.

Na terenie nieruchomości o pow. 15600 m2 znajdują się 2 obiekty z wszystkimi najnowszymi standardami budowalnymi i wyposażeniowymi, drugi obiekt w bryle, jako dwa złączone budynki.

Warunki sprzedaży:

Cena: 24 900 000 zł

Powierzchnia: 16 500 m2

Gotowiec inwestycyjny na warszawskim Powiślu

Oferta sprzedaży 10 mieszkań o powierzchni od 19 mkw. do 38 mkw. w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście-Powiśle.

W skład inwestycji wchodzą: 3 kawalerki (jedna z balkonem), 2 mieszkania dwupokojowe oraz 5 gotowców inwestycyjnych - dwa mieszkania przerobione z jednego. Mieszkania są gotowe do zamieszkania.

Bardzo blisko znajdziemy przystanki autobusowe, przystanek tramwajowy na moście Poniatowskim i stacja PKP Powiśle. Dojazd do centrum w 5 minut. Obok market, drogeria, restauracje.

Warunki sprzedaży:

Cena: 5 475 000 zł

Powierzchnia: 372 m2

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl