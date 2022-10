Choć deweloperzy mieszkaniowy mocno ograniczają nowe inwestycje, to popyt na grunty wciąż jest duży. Szczególnie poszukiwane są teraz tereny już przygotowane pod budowę. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty dostępne w wyszukiwarce PropertyStock.pl.

Atrakcyjny teren pod zabudowę mieszkaniową pod Piasecznem

Na sprzedaż teren pod zabudowę mieszkaniową położony w m. Pólko, k/Warszawy, na północ od ulicy Starochylickiej. Nieruchomość o łącznej powierzchni ok. 21ha, w tym ok. 3,9 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ok.16,0ha pod zieleń i tereny rekreacyjne, ok.1,1ha pod drogi wewnętrzne i gminne.

Warunki sprzedaży:

Cena: 8 300 000 zł

Powierzchnia: 210 000 m2

Oferta sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Heweliusza 9-11 i ul. Edmunda Halleya 2-10, w północnej części tzw. osiedla JAR, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym, stanowiącym obszary z dominującym udziałem roślinności stepowej i leśnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu, przeznaczenie podstawowe nieruchomości to ,,teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej" oraz przeznaczenie dopuszczalne: ,,usługi nie kolidujące z funkcją mieszkaniową jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej".

Warunki sprzedaży:

Cena: 17 000 000 zł

Powierzchnia: 18 516 m2

Na sprzedaż teren pod budownictwo mieszkaniowe w Oliwie. Na nieruchomość składają się: dwie działki o łącznej powierzchni 3 881 m.kw., teren zróżnicowany, w części zachodniej teren spadzisty z zielenią do zachowania. Budynek - zabytkowy dom mieszkalny z 1928 roku o powierzchni około 300 metrów kwadratowych - wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Dom jest niezamieszkały.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 700 000 zł

Powierzchnia: 3 881 m2

Oferta sprzedaży terenu inwestycyjnego pod budowę 2 budynków wielorodzinnych położony w ładnym miejscu Opola. Teren posiada plan zagospodarowania przestrzennego do 4 kondygnacji naziemnych (do 15m wysokości) i dostęp do mediów ; woda, prąd, gaz, kanalizacja.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 100 000 zł

Powierzchnia: 3 800 m2

Na sprzedaż 7 działek - zabudowa wielorodzinna w Baninie 5 km od Gdańska, działka nr 202/30 o pow. 2000 m2 oraz działki 202/32 , 202/33 , 202/35 , 202/36 , 202/37 , 202/38 - po 1000 m2 każda.

Działki posiadają wodę , prąd i gaz. Na kanalizację został zatwierdzony projekt. Przyłącza wodociągowe są przy działkach 202/30 202/32 i 202/33 202/35.

Działki posiadają koncepcję zabudowy. Do wybudowania w sumie na wszystkich działkach jest 4600 m2 PUM-u użytkowej.

Miejsce jest doskonale skomunikowane. Boczna droga od głównej Lotniczej 5 km od Gdańska. W bezpośrednim sąsiedztwie z Skwerem Banino ,Stacji Benzynowej, pawilony handlowe.

Warunki sprzedaży:

Cena: 4 900 000 zł

Powierzchnia: 8 000 m2

Na sprzedaż trzy działki usługowo-mieszkalne o łącznej powierzchni 2 041 m2 z wydanym pozwoleniem na budowę budynku oraz rozpoczętą budową bloku mieszkalno-usługowego na jednej z nich. Na pozostałe dwie działki istnieje przygotowany koncept.

Projekt budowlany dotyczący jednej z działek obejmuje 21 mieszkań o łącznej powierzchni: PUM 762,81 m2, 1 lokal usługowy o powierzchni 17m2, 15 miejsc postojowych.

Warunki sprzedaży:

Cena: 4 250 000 zł

Powierzchnia: 2 041 m2

