Cisco zapowiada nowe centrum danych

Cisco szykuje nowe inwestycje. Firma technologiczna ogłosiła utworzenie nowego centrum danych we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Nowa instalacja Cisco ma wspierać klientów wykorzystujących platformę do komunikacji i współpracy Cisco Webex. Jak wylicza amerykańska firma, od początku pandemii poziom stosowania cyfrowych narzędzi wspierających komunikację, takich jak Cisco Webex, wzrósł o 74 procent, w tym wykorzystanie platformy Webex zwiększało się do średnio 600 milionów użytkowników kwartalnie. A to przekłada się na wzrost popytu na usługi centrów danych.

- Nie ma wątpliwości co do tego, że przyszłość pracy będzie miała charakter hybrydowy. Technologie do współpracy odgrywają kluczową rolę w cyfrowym wspieraniu pracowników, niezależnie od ich lokalizacji, języka czy biegłości w korzystaniu z technologii. Tempo innowacji w tej dziedzinie jest oszałamiające. W Cisco od września 2020 r. wprowadziliśmy ponad 400 nowych ulepszeń w platformie Webex, opartych na zasadach bezpieczeństwa i prywatności, które są podstawą naszych technologii i procesów - powiedziała Wendy Mars, prezes Cisco na Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Rosję.

