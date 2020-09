CPK nie schodzi z kursu

Czy koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego powinna przejść postpandemiczną rewizję, by dostosować plany do obecnej i przyszłej sytuacji w ruchu lotniczym? To kluczowe pytanie debaty zorganizowanej w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dyskusja o projekcie rozwinęła się w debatę o gospodarce, infrastrukturze i rynku.

Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, zapewnił, że „projekt jest cały czas dostosowywany do rzeczywistości”.

– Prognozy ruchu lotniczego będą aktualizowane po covidzie, to oczywiste – stwierdził Horała. – Wpływ pandemii na plany CPK może okazać się paradoksalnie korzystny. Gorzej inwestuje się w boomie. Teraz łatwiejszy jest dostęp do wykonawców, niższe są ceny materiałów i usług, łatwiej prowadzić różne działania.

Według Horały ruch lotniczy powróci do stanu sprzed pandemii najpóźniej w roku 2023.

– Reset, stopklatka da nam szansę nadrobienia straty, bo do planowania CPK trzeba było przystąpić już około roku 2011. Covid to nie koniec świata, lecz turbulencja. Takie elementy jak przełamywanie wykluczeń komunikacyjnych, wartość inwestycji dla polskiej gospodarki, miejsca pracy – to aspekty tego projektu niezależne od pandemii. Przeciwnie – w najbliższej przyszłości staną się jeszcze ważniejsze.

