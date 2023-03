Władze woj. śląskiego zapowiedziały wsparcie samorządowców i mieszkańców regionu, protestujących przeciwko przebiegowi projektowanych linii kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rzecznik CPK odpowiada na zarzuty.

2 marca w Katowicach komisja sejmikowa spotkała się z członkami powołanego przez posłów opozycji Parlamentarnego Zespołu ds. przeskalowanych inwestycji publicznych i przymusowych wywłaszczeń.

Na spotkanie zaproszono samorządowców i protestujących mieszkańców miejscowości, przez które miałaby przebiegać kolej szybkich prędkości między Katowicami a czeską Ostrawą - część siatki połączeń do CPK.

Tzw. wariant inwestorski tej trasy nie został jeszcze wybrany - trwają w tej sprawie analizy i konsultacje.

Utworzona w w Sejmiku woj. śląskiego doraźna komisja została powołana do "analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego".

Samorząd chciałby też m.in. być stroną w postępowaniach środowiskowych dotyczących przebiegu linii - poinformował PAP.

Podczas spotkania padło wiele zarzutów i argumentów, na które postanowił odpowiedzieć Centralny Port Komunikacyjny.

Teza, że inwestycje kolejowe CPK są ustalane w Warszawie w oderwaniu od realiów lokalnych i że o życiu ludzi decydują „kreski na mapie” jest oderwana od rzeczywistości. Naszym celem jest wyznaczenie przebiegu tej linii w taki sposób, żeby zmniejszyć do minimum kolizje z zabudową mieszkalną - odpowiada Konrad Majszyk, rzecznik CPK.

- To właśnie dlatego, że badaliśmy wszystkie kolejne propozycje korekt przebiegów, które otrzymaliśmy podczas konsultacji, wariant inwestorski dla odcinka Katowice – Ostrawa jeszcze nie jest wybrany. W grę wchodzą cztery potencjalne przebiegi, z czego wariant inwestorski ogłosimy niebawem - dodaje.



Jak twierdzi, z uwagi na silnie zurbanizowany obszar, przez który ma przebiegać szprycha nr 7, występujące ograniczenia w postaci szkód górniczych czy obszarów inwestycyjnych oraz bliskość autostrady A1, wytyczenie przebiegu trasy wymaga wielu prac.

- Niekiedy przedłużające się, drobiazgowe prace planistyczne służą więc ograniczeniu konfliktów społecznych i wynikają z tego, że wsłuchujemy się w głos mieszkańców i samorządowców - zapewnia Konrad Majszyk.

Wyznaczając trasę, bierzemy pod uwagę kwestie techniczne, społeczne i środowiskowe, a więc zarówno kolizje z budynkami mieszkalnym, jak też zielonymi terenami ochronionymi. Ponieważ planujemy linię o parametrach technicznych dla prędkości do 250 km/h, wymaga ona toru o ściśle określonej geometrii, żeby pociąg mógł się w wystarczający sposób rozpędzić - dodaje rzecznik CPK.



- Zarzut, że przebiegi nie były konsultowane i że pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała nie przyjmował zaproszeń na spotkania z mieszkańcami i samorządowcami na Śląsku, to totalna nieprawda - podkreślił.

Jak poinformował, dla odcinka Katowice – Ostrawa tylko w I turze obyło się 12 konsultacji w formule online, w których udział wzięło łącznie ponad 4 tys. osób. W turze II, podczas 18 konsultacji stacjonarnych z przedstawicielami spółki CPK spotkało się niemal 1,8 tys. osób. Eksperci odbyli również około 150 konsultacji indywidualnych. Kolejne 10 spotkań przedstawicieli spółki, towarzyszyło II etapowi studium wykonalności dla tego odcinka. Były one organizowane zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, mieszkańcami jak i w ramach zespołów senackich i sejmowych.

- Tylko od marca ubiegłego roku do stycznia tego roku w sześciu z nich brał udział minister Marcin Horała, np. z mieszkańcami Palowic w gminie Czerwionka-Leszczyny, z przedstawicielami Społecznego Komitetu Protestacyjnego STOP dla KDP w Palowicach i podczas wspólnego posiedzenia Zespołów Parlamentarnych dotyczącego właśnie odcinka Katowice - Ostrawa - odpowiada Konrad Majszyk.

CPK: "inwestycje kolejowe to szansa, a nie powód do protestów"

- Inwestycje kolejowe CPK to szansa dla regionu i ułatwienie dla mieszkańców, a nie powód do protestów. Dzięki tym inwestycjom planowanym przez CPK w województwie śląskim nastąpi również skrócenie czasu przejazdu do Warszawy z Katowic do 1 godz. 40 min. - mówi rzecznik CPK.

- Z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika dojedziemy do stolicy w 2 godz. Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych, co pozwoli usprawnić komunikację kolejową w regionie - podaje inne przykłady.

Nowa linia wymierny sposób przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców umożliwiając sprawne i bezpieczne połączenia - zapewnia Konrad Majszyk.

Z Katowic do Jastrzębia Zdroju dojedziemy w 50 minut pociągiem regionalnym lub w 35 minut ekspresem (dziś brak jest takiego połączenia). Z Rybnika do Katowic mieszkańcy dojadą w 25 minut (dziś jadą ponad 2 razy dłużej), a z Wodzisławia Śląskiego w 42 minut (dziś taka podróż zajmuje od godziny do 1 h 20 minut).

Z Katowic do Ostrawy krócej o godzinę

Wybudowana po polskiej stronie linia kolejowa zostanie wydłużona po czeskiej stronie do Ostrawy. Dzięki temu z Katowic do Ostrawy będzie można przejechać zaledwie w 35 minut, czyli o godzinę krócej niż obecnie. Jak zapewnia Konrad Majszyk, polska i czeska inwestycja są ze sobą skoordynowane. Správa železnic, czyli zarządca infrastruktury w Czechach przygotowuje budowę KDP na linii Praga – Brno – Ostrawa z przedłużeniem do granicy polsko-czeskiej, a prace planistyczne na odcinku Praga – Brno są już mocno zaawansowane. Trasa Katowice-Ostrawa jest elementem transeuropejskiego korytarza TEN-T, czyli jest jednym z priorytetów inwestycyjnych UE.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl