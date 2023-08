Spółka CPK opublikowała okresowe ogłoszenie informacyjne dotyczące planowanej budowy terminala nowego lotniska. Ogłoszenie stanowi sygnał dla rynku, poprzedzający uruchomienie samego postępowania.

Ogłoszenie dotyczy budowy terminala Lotniska CPK.

Także funkcjonalnie powiązanych obiektów multimodalnego węzła komunikacyjnego.

Spółka CPK przygotowuje się do kluczowej dla całej inwestycji budowy terminala nowego lotniska.

Centralny Port Komunikacyjny na swojej stronie internetowej podał, że "Na terenie przyszłego lotniska prowadzone są przygotowawcze prace budowlane (w tym rozbiórki i odwierty geologiczne), a spółka CPK przygotowuje się do kluczowej dla całej inwestycji budowy terminala nowego lotniska. W tej chwili trwają intensywne prace projektowe obiektu, którego koncepcję architektoniczną przygotowaną przez brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold, CPK przedstawiło na początku lipca tego roku. Okresowe ogłoszenie informacyjne, które spółka opublikowała, to sygnał dla rynku budowlanego o planowanym postępowaniu, pozwalające potencjalnym wykonawcom na rozpoczęcie przygotowań do wzięcia w nim udziału."

Spółka CPK planuję budowę terminala o powierzchni około 400 000 mkw. W podstawowym zakresie działań wykonawcy znajdzie się jego funkcjonalne powiązanie z innymi obiektami multimodalnego węzła komunikacyjnego CPK. Zakres budowy obejmie także powstanie dworca kolejowego wraz z połączeniem ze stacją kolejową i węzła przesiadkowego „PTI” znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku terminala.

Ogłoszenie precyzuje również możliwość rozszerzenia postępowania o opcje budowy m.in. parkingu wielopoziomowego, dostawy, montażu i uruchomienia systemu BHS (Baggage Handling System – system obsługi bagażu), wind i chodników ruchomych czy rękawów pasażerskich (PBB).

Wstępne szczegóły dotyczące przyszłego zamówienia, jego warunków ekonomicznych, wymagań technicznych, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych potencjalnych wykonawców, a także zasad i kryteriów udziału w planowanym postępowaniu znajdują się na stronach Smart PZP i TED.

Planujemy przeprowadzanie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. To opcja, która pozwoli nam w trakcie postępowania konsultować pomysły i rozwiązania z potencjalnymi wykonawcami – mówi Jakub Łoch, p.o. dyrektora pionu ds. lotniskowych w CPK.

