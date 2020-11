Cromodora Wheels zainwestuje w na terenie dawnej elektrociepłowni 100 mln euro w nowy zakład

Kielecki zakład będzie trzecią fabryką tej firmy na świecie po włoskiej, położonej między Mediolanem a Weroną i czeskiej w Ostravie. Cromodora Wheels zainwestuje w Kielcach blisko 100 mln euro.

- Będzie to więc największa, powstająca od podstaw, zagraniczna inwestycja produkcyjna w historii naszego miasta, a myślę, że też jedna z większych w Polsce w ostatnim, trudnym czasie - mówi prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Zatrudnienie w kieleckim zakładzie znajdzie pomiędzy 300 a 400 osób, a kolejne pół tysiąca miejsc pracy pojawi się w przedsiębiorstwach kooperujących. Co ważne, polska spółka firmy Cromodora Wheels będzie miała siedzibę w Kielcach. Budowa fabryki rozpocznie się w przyszłym roku. Produkcja ruszy w 2022 r.

- Decyzja o zakupie terenu to przełom w realizacji każdego przedsięwzięcia. Przed nami jednak nowe wyzwania. Musimy jako miasto sprostać zapewnieniu wykwalifikowanej kadry przyszłej fabryki i wspierać naszych włoskich partnerów w procedurach administracyjnych związanych z budową tej wielkości zakładu. Inwestor pozostaje w kontakcie z Politechniką Świętokrzyską. Do jego dyspozycji jest też nasze miejskie Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik. Dołożymy wszelkich starań, aby ta inwestycja stała się początkiem nowego rozdziału w historii gospodarczej Kielc. Pragnę, nawiązując do tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego, aby nasze miasto stało się centrum nowoczesnego przemysłu na miarę XXI wieku - podkreśla prezydent Kielc.