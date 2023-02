Dom Handlowy Merkury w centrum Częstochowy w lutym 2022 stał się własnością spółki Cognor Holding z Poraja, która zdecydowała o zburzeniu budynku.

Nowy właściciel chce go jak najszybciej rozebrać, ale musi czekać do końca sezonu grzewczego, bo konieczna jest przebudowa magistrali ciepłowniczej.

Jak podaje wyborcza.pl - pod koniec ubiegłego roku ruszyły pierwsze prace związane z rozbiórką Merkurego. Dom handlowy, który powstał w 1975 r., jest nieczynny od 2007 r. Ówczesny właściciel – amerykańska firma Polimeni – planował budowę nowoczesnej galerii handlowej w miejscu Merkurego, ale z planów nic nie wyszło. Po zamknięciu domu handlowego na parterze budynku przez jakiś czas działał jeszcze Chiński Market, ale ten został zamknięty w 2021 r. Od tego czasu Merkury stoi pusty.

Cognor od dawna planował rozbiórkę gmachu, bo za Merkurego musi płacić duży podatek od nieruchomości. Jednak nowi właściciele co chwilę napotykają na przeszkody. Późnym latem ubiegłego roku wydawało się, że dni Merkurego są policzone – teren został ogrodzony, a na płocie pojawiły się banery firmy Mega-Pol, która specjalizuje się w wyburzeniach. Jak się okazało, budynek stoi zbyt blisko torów kolejowych i Cognor musiał wycofać wniosek o zgodę na rozbiórkę, bo trzeba było uzgodnić wszystko z PKP.

Później odkryto, że przez część handlową Merkurego przebiega magistrala ciepłownicza należąca do Fortum, która zasila pobliskie kamienice. Rury są w złym stanie i prowadzenie prac niosło ze sobą spore ryzyko, szczególnie zimą, że zostaną one uszkodzone. Cognor nie zamierzał brać odpowiedzialności za to, że z powodu prac w środku zimy wiele osób mogłoby zostać pozbawionych ogrzewania. Aby móc zacząć rozbiórkę na pełną skalę, Cognor musi zatem wybudować ciepłowniczy bajpas, który ominie dom handlowy.

