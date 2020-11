Czy pandemia zmieniła popyt na tereny inwestycyjne?

W ostatnich latach obserwowaliśmy dość wysoki popyt na grunty inwestycyjne w sektorze magazynowo-logistycznym.

- Dobra koniunktura gospodarcza, wysoki popyt na powierzchnie logistycznie - również ze względu na rozwój kanału e-commerce - generował wysoką aktywność deweloperską. Inwestorzy budowali banki ziemi lub poszukiwali działek inwestycyjnych zarówno na głównych rynkach, ale też w nowych lokalizacjach. Dodatkowo, relatywnie większe możliwości pozyskania finansowania również na projekty częściowo spekulacyjne sprzyjało zabezpieczaniu kolejnych terenów pod inwestycje - wyjaśnia Tomasz Oborski.

Ekspert Axi Immo podkreśla, że w okolicach największych miast, na terenach głównych hubów logistycznych, dostępność terenów jest wysoce ograniczona, pojedyncze działki utrzymują wysokie ceny.

- Jednak naturalnym kierunkiem rozwoju jest poszukiwanie terenów i przenoszenie się na kolejne węzły zjazdowe z autostrad i dróg ekspresowych. Jeszcze kilka lat temu sektor ten wykorzystywał niemal wyłącznie inwestycje typu „greenfiled”, dziś ze względu na niską podaż działek w najlepszych lokalizacjach inwestorzy coraz częściej decydują się na zakup terenów typu „brownfield”. Trend ten będzie postępował zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, gdzie rośnie zapotrzebowanie na obiektu związane z obsługa logistyczną ostatniej mili, a działek niezabudowanych w wielu miastach w zasadzie brak lub ich ceny są zbyt wysokie dla inwestycji z segmentu magazynowego - podsumowuje Tomasz Oborski.

Wybrane oferty gruntów inwestycyjnych z serwisu PropertyStock.pl:

1. Lokalizacja: Pruszków, wielkość działki – 40 000 mkw.

Okolice Warszawy to obecnie największa strefa magazynowa w Polsce. Jej przewaga to przede wszystkim doskonała lokalizacja w otoczeniu gęstej sieci dróg i autostrad umożliwiającą komfortowy transport w każdym kierunku w kraju, a także szeroka oferta dostosowana do potrzeb różnych najemców. Grunty położone w okolicach Pruszkowa charakteryzują się m.in. dobrym dostępem do autostrady A2 zarówno w kierunku na wschód jak i na zachód Polski. Lokalizacja sprzyja firmom logistycznym, a także firmom dystrybucyjnym.