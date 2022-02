Dąbrowa Górnicza chce przywrócić do życia centrum miasta

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to gigantyczne środki na przywrócenie do życia terenów w regionie śląsko-zagłębiowskim. - Liczę na to, że ów fundusz będzie szansą dla Dąbrowy Górniczej. Jesteśmy na to dobrze przygotowani - mówi Marcin Bazylak prezydent miasta. - Liczę również na to, że środki zostaną sprawiedliwie rozdzielone - dodaje.

- Chcemy stworzyć coś, czego do tej pory w mieście nie było - mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej wskazując na dawną fabrykę obrabiarek zlokalizowaną w centrum miasta. - To cztery hektary pozyskane od wojewody, które - po rewitalizacji - mogłoby pełnić funkcję centrum miasta.

Miasto dysponuje projektem "Fabryka pełna życia", wyłonionym z modelowej rewitalizacji miast. - Centrum miasta będzie wyzwaniem, z którym zamierzamy się zmierzyć - zapewnia prezydent Dąbrowy Górniczej