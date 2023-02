Data4 uruchamia centra danych na nowych rynkach. Już wkrótce otwarcie kampusu w Polsce oraz inwestycja o wartości miliarda euro w Niemczech.

Dzięki nowym inwestycjom Data4 umacnia swoją pozycję na europejskim rynku centrów danych.

Kampus w Niemczech będzie jednym z największych tego typu kompleksów w Europie.

Pierwszy polski kampus Data4 w Jawczycach pod Warszawą zostanie otwarty w pierwszej połowie 2023 roku.

Data4, francuski operator i inwestor na europejskim rynku centrów danych, ogłosił plan inwestycyjny o wartości ponad 1 mld euro w Niemczech, potwierdzając rozwój swojego kampusu centrum danych na terenie dawnych koszar Grossauheim w Hanau, mieście położonym w pobliżu Frankfurtu.

Data4 projektuje, buduje i obsługuje 29 wysoce skomunikowanych, bezpiecznych i zrównoważonych centrów danych, które będą wspierać rozwój klientów w Europie. Grupa obecna we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Luksemburgu i Polsce posiada znaczne rezerwy gruntów i mocy, które zostaną rozszerzone dzięki nowej inwestycji do poziomu 185 ha i 843 MW.

Kampus Data4 w Jawczycach pod Warszawą

Polski kampus Data4 powstaje na 4-hektarowej działce i będzie się składał z 4 budynków o łącznej powierzchni 15 tys mkw. netto (35 tys. mkw. brutto). Pierwszy z nich rozpocznie działalność w pierwszej połowie bieżącego roku i zajmie powierzchnię 7,2 tys. mkw. brutto (2,2 tys. mkw. netto). Budowa nowego polskiego kampusu o docelowej mocy 60 MW umożliwi Data4 ukierunkowanie się zarówno na polski rynek hostingu danych, jak i wsparcie rozwoju klientów i dostawców rozwiązań chmurowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Nasz dynamiczny wzrost w Polsce i Niemczech jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi centrów danych w tej części Europy. Centra danych są kluczową infrastrukturą dla gospodarki cyfrowej, a ich rola rośnie również ze względu na aktywne wdrażanie usług danych przez operatorów chmurowych - mówi Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

W Data4 dostrzegamy potencjał nowych rynków, takich jak Polska i Niemcy. Nasz kraj jest dziś jednym z najszybciej rozwijających się państw w obszarze centrów danych – start działalności pierwszego budynku w warszawskim kampusie planowany jest już na wiosnę tego roku. A to dopiero początek naszej ekscytującej drogi w Polsce – podkreśla Adam Ponichtera.

Kampus Data4 w Niemczech

Przechodząca fazę silnego wzrostu – rok po ogłoszeniu swojej działalności w Polsce – Data4 nabyła 25-hektarowy teren w Niemczech. Grupa planuje przekształcić byłą bazę wojskową w jeden z największych w Europie kampusów centrum danych i wyposażyć go w moc 180 MW, co uczyni go jednym z obiektów o największej mocy w Europie. Budowa kampusu jest ważnym elementem strategii gospodarczej Hanau. Rozwój obiektu – porównywalnego z kampusem Marcoussis we Francji, który obsługuje 500 pracowników dziennie – przyniesie również zatrudnienie w regionie.

Zrównoważone budownictwo w sercu kampusu w Hanau

Realizując zobowiązania Data4 w obszarze zrównoważonego rozwoju, nowy kampus będzie zasilany energią elektryczną w 100 proc. kompensowaną i pochodzącą ze źródeł odnawialnych, wspieraną przez 10-hektarowy system fotowoltaiczny, który jest obecnie w przygotowaniu.

W celu dalszego wsparcia wymaganej infrastruktury, w przygotowaniu jest również budowa elektrociepłowni i podstacji. Ponadto trwają rozmowy, jak Data4 może najlepiej wykorzystać swoje ciepło odpadowe z korzyścią dla mieszkańców Hanau. Zmierzając do zachowania bioróżnorodności na terenie kampusu, Data4 zobowiązała się do podjęcia określonych środków mających na celu ochronę różnych gatunków zwierząt – w tym nowo utworzonego siedliska do przesiedlenia jaszczurek, wieży lęgowej dla jerzyków, gniazd lęgowych i skrzynek dla nietoperzy.

Rekultywacja nieużytków wojskowych umożliwia również walkę ze sztucznością gleby. Znaczące materiały pochodzące z rozbiórki zostaną ponownie wykorzystane w ramach nowej inwestycji. Na terenie rozpoczęły się już prace rozbiórkowe i przygotowania do dalszych prac. Start budowy jest przewidywany na 2024 rok, zaś oddanie do użytku pierwszego modułu planowane na 2025 rok, a ukończenie całego kampusu na 2032 rok.

Dążąc do osiągnięcia wkrótce mocy 1 GW i osiągnięcia statusu paneuropejskiego referencyjnego dostawcy w sektorze centrów danych, niezbędne było rozwinięcie działalności w Niemczech, jednej z wiodących gospodarek w Europie pod względem infrastruktury cyfrowej – komentuje Olivier Micheli, prezes Data4 Group.

Naszym celem jest uczynienie z obiektu w Hanau jednego z najpotężniejszych, najbardziej zrównoważonych i innowacyjnych kampusów centrów danych w Europie - podsumowuje.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl