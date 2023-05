Data4 otworzyło pierwsze centrum danych w Polsce zlokalizowane w Jawczycach k. Warszawy. Budowa drugiego obiektu rozpoczyna się już w czerwcu br. O planach na Polskę mówi Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

Pierwszy polski kampus centrów danych Grupy Data4 znajduje się w Jawczycach pod Warszawą.

Kampus centrów danych Grupy Data4 zlokalizowane jest na działce o powierzchni 4 hektarów.

Całkowity koszt inwestycji Grupy Data4 wyniesie 1 mld złotych.

Kampus w Jawczycach to pierwsza inwestycja Data4 w Polsce. Jak oceniacie państwo potencjał polskiego rynku dla tego typu inwestycji?

Adam Ponichtera: Lokalizacja naszego kraju w samym sercu Europy powoduje, że jest on niezwykle atrakcyjny dla europejskiej logistyki, transportu i telekomunikacji. Jego położenie u zbiegu tras telekomunikacyjnych prowadzących z południa (Czechy) oraz zachodu kontynentu (Niemcy) zapewnia doskonałe połączenie zachodniej części Europy z jej częścią środkowo-wschodnią oraz krajami skandynawskimi – pod inwestycję w centrum danych to kluczowe.

Nasz pierwszy kampus Data4 w Jawczycach połączony zostanie światłowodowymi łączami telekomunikacyjnymi z sieciami dostępnymi w Warszawie, aby zapewnić dostęp do dużej liczby operatorów telekomunikacyjnych oraz pełnej powtarzalności procesów i rozwiązań wdrożonych w pozostałych kampusach Data4 na terenie Europy. Ponadto warto wspomnieć, że według raportu Tech Emerging Europe Advocates, Polska jest także jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jestem przekonany, że nasza inwestycja przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju rynku, a przy tym będzie stanowić atrakcyjną ofertę dla polskich firm myślących o cyfrowej transformacji - mówi Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

Zbudowaliście gigantyczne centrum. Jakie firmy są docelowym klientem?

Obecnie rusza nasze pierwsze centrum danych, zaś budowa drugiego obiektu rozpoczyna się już w czerwcu br. W ten sposób odpowiadamy na faktyczne zapotrzebowanie rynku, które rośnie w niesamowitym tempie – w znacznie szybszym niż inne regiony w Europie jak np. dotychczas w ramach ośrodków FLAPD (Frankfurt, Londyn, Amsterdam, Paryż, Dublin). Tam powoli zauważamy spowolnienie ze względu na nasycenie usługami, a także wykorzystanie przestrzeni inwestycyjnych i dostępnych mocy. Dziś uwaga jest skierowana ku Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie Polsce.

Wśród odbiorców naszych usług znajdują się najwięksi dostawcy usług chmurowych, operatorzy telekomunikacyjni, innowacyjne firmy technologiczne oraz koncerny międzynarodowe, klienci z branży finansów i bankowości, ubezpieczeń, integratorzy usług oraz podmioty sektora publicznego. Stale prowadzimy rozmowy z klientami międzynarodowymi, jak i lokalnymi.

Planujecie kolejne inwestycje w Polsce?

W tym momencie skupiamy się na rozwoju naszego kampusu o powierzchni 4 ha w Jawczycach. Pierwszy budynek jest już gotowy, a kolejne będą sukcesywnie oddawane do użytku do końca 2025 roku. Docelowo powstaną cztery centra danych o całkowitej powierzchni 15 tys. mkw. netto (35 tys. mkw. brutto).

Uruchomienie polskiego kampusu umożliwi DATA4 ukierunkowanie się zarówno na polski rynek hostingu danych, jak i wspieranie rozwoju klientów i dostawców rozwiązań chmurowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Celem Data4 Group jest potrojenie obrotów w ciągu najbliższych 10 lat poprzez przyspieszenie rozwoju na istniejących i nowych rynkach.

Planujemy nie tylko rozwój istniejących kampusów, lecz budowę kolejnych w lokalizacjach, w których znajdzie się zapotrzebowanie naszych klientów. Dalsze projekty inwestycyjne uzależniamy od stałego rozwoju rynku i zapotrzebowania naszych klientów - zapowiada Adam Ponichtera.

Jakie czynniki wpływają na dobór lokalizacji pod nowe data center i czy w Polsce mamy sporo tego typu miejsc?

Polska, a w szczególności aglomeracja warszawska, dysponuje ogromnym potencjałem rozwoju cyfrowego i stanowi strategiczny węzeł dla połączeń między Europą Zachodnią, Wschodnią oraz Skandynawią – blisko 60 proc. biznesu naszego kraju jest zlokalizowane właśnie tutaj.

Nasza strategiczna lokalizacja w połączeniu z silną gospodarką, która ma duży potencjał wzrostu, dostępem do wykwalifikowanych kadr IT, a także potencjalne grunty do nabycia z odpowiednią infrastrukturą i dostępem do sieci, sprawia, że z uwagą przyglądamy się nowym obszarom pod inwestycje.

Zależy nam na pozyskiwaniu obszarów pod duże, skalowane kampusy - mówi dyrektor polskiego oddziału Data4.

Strefy inwestycyjne i parki magazynowe wchodzą w zakres zainteresowania Data4?

W Data4 Group wykorzystujemy różne tereny inwestycyjne – przykładowo w Hanau pod Frankfurtem będziemy budować kampus w miejscu dawnej 25-hektarowej bazy wojskowej, a pod Paryżem przejęliśmy siedzibę firmy Nokia w Nozay.

Jakie działania wdrażacie lub planujecie wdrożyć, by wasze centra danych były realizowane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju?

Nasze zobowiązania wobec otoczenia określa program zrównoważonego rozwoju Data4 Good, który składa się z czterech głównych filarów. Promujemy odpowiedzialność cyfrową i staramy się zmniejszyć wpływ naszych działań na środowisko. Chcemy być zaangażowaną firmą w miejscach, gdzie tworzymy nasze kampusy. Nie tylko na poziomie centrum danych, ale także współpracując z lokalnymi społecznościami, poprzez inwestycję w edukację, środowisko i lokalne otoczenie, w którym działamy, czy też zapewnienie dobrych warunków pracy naszym pracownikom.

Jesteśmy również sygnatariuszem Climate Neutral Data Center Pact (paktu na rzecz neutralności klimatycznej centrów danych), do którego należy 25 operatorów i 17 stowarzyszeń branżowych. W ten sposób sektor dąży do uzyskania neutralności węglowej do roku 2030, wdrażając jednocześnie efektywność energetyczną i zakupy w pełni bezemisyjnej energii. Zobowiązujemy się do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne - zarówno naszego, jak i naszych klientów, poprzez rozwój zrównoważonych centrów danych.

Co więcej, Data4 nie wykorzystuje wody z recyklingu ani systemów chłodzenia adiabatycznego do optymalizacji systemów chłodzenia centrów danych. Większość wody zużywanej w naszych centrach danych jest wykorzystywana do utrzymania stałego poziomu wilgotności w pomieszczeniach IT dostępnych dla klientów lub do przeprowadzania modernizacji systemów chłodzenia.

W Data4 dysponujemy również rozwiązaniem Data4 Customer Web Portal, które zapewnia klientom widoczność w czasie rzeczywistym wpływu przestrzeni hostingowej i sprzętu IT na środowisko wraz ze wskaźnikami zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych i wykorzystania zasobów naturalnych. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie dostawcy usług kolokacji pomiaru wpływu na środowisko jego infrastruktury, a klientom pomiaru wpływu ich sprzętu IT. Ta transparentność jest kompleksowa, ponieważ zapewnia wgląd w cały cykl życia, od projektu do budowy i eksploatacji zgodnie z normami ISO 14000 i ISO 14040.

Koszty energii to dziś wielki problem. Jak sobie z nim radzicie?

To z pewnością duże wyzwanie i mierzy się z tym właściwie każdy sektor gospodarki, także operatorzy centrów danych. Planowane zużycie energii przez nasz kampus w Jawczycach, przy uruchomieniu wszystkich 4 budynków, co nastąpi do końca 2025 roku, wyniesie 60 MW. Budynki muszą być wydajne pod względem zużycia energii elektrycznej, a chłodzenie sprzętu IT w ramach infrastruktury powinno być dokładnie przemyślane - podobnie jak wykorzystanie mocy w każdym serwerze i każdej szafie. Przykładowo stosowanie takich rozwiązań jak free cooling pozwala zmniejszyć pobór energii potrzebnej do chłodzenia. Konieczne są również pomiary i przejrzystość. Szukamy rozwiązań poprzez modernizację kolejnych kampusów czy też szukanie nowych źródeł energii.

Co więcej, Data4 w każdej swojej lokalizacji dąży do wykorzystywania energii pochodzącej bezpośrednio ze źródeł odnawialnych. To tak naprawdę najlepsza droga, aby centra danych były bardziej zrównoważone i efektywne energetycznie. Efektywność zużycia energii mierzymy poprzez wskaźnik PUE (ang. Power Usage Effectiveness), który reprezentuje całkowitą ilość energii zużywanej przez centrum danych podzieloną przez moc wykorzystywaną do zasilania sprzętu IT. W Data4 osiągamy wynik PUE na poziomie 1,3. Znacznie wyższe parametry osiągają własne serwerownie utrzymywane wciąż przez wiele firm, co jest bardzo nieefektywne – przede wszystkimi kosztowo. Dlatego coraz więcej klientów decyduje się przenieść swoją infrastrukturę do centrów danych.

