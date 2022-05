Dawna fabryka „Pszczółki” idzie pod młotek

Dawna fabryka „Pszczółki” wystawiona na sprzedaż.

Cena wywoławcza wynosi ponad 49 mln zł.

Spółka chce sprzedać przy ul. Krochmalnej w Lublinie kompleks nieruchomości składający się z siedmiu działek o łącznej powierzchni ponad 7,4 ha. Obowiązujący plan zagospodarowania pozwala na budowę w tym miejscu mieszkań i obiektów usługowych, od administracji i biur, poprzez gastronomię i handel, po stworzenie bazy hotelowej.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Licytację nieruchomości należących do spółek Krajowa Spółka Cukrowa i Fabryka Cukierków „Pszczółka” odbędzie się 1 czerwca 2022 r. o godz. 12 w Lublinie, w biurze KSC przy ul. Krochmalnej 13. Cena wywoławcza nieruchomości to ponad 49 mln złotych. Osoby zainteresowane licytacją nieruchomości są zobowiązane do wpłacenia wadium, które w tym przypadku wynosi 2 454 250,00 zł.