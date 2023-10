Szwedzka firma Aira zainwestuje 1,27 miliarda złotych we Wrocławiu w fabrykę pomp ciepła.

Do realizacji tej inwestycji zostaną wykorzystane hale produkcyjne po Volvo Buses.

Szwedzka firma Aira, należąca do Vargas Holding, jest spółką z grupy, do której należy produkujący baterie do elektrycznych aut Northvolt, zaczyna budowę fabryki pomp ciepła.

Więcej na WNP.pl

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl