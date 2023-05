Konkurencja na rynku gruntów inwestycyjnych jest wysoka. Działek przygotowanych pod projekty brakuje deweloperom komercyjnym, bo oferta jest mocno przetrzebiona przez tych budujących mieszkania. Ceny mogą być coraz wyższe.

Deweloperzy od dawna narzekają na wysokie ceny gruntów. Jak rosły ceny i jak wygląda obecnie sytuacja?

Aleksandra Wołodźko, prezes zarządu Greenfields: Ceny gruntów w Polsce rosły w ostatnich latach, w dużej mierze w związku z bardzo dużym popytem na rynku. W latach 2020-2021 mieliśmy do czynienia z 25-30 proc. większą liczbą transakcji, a przecież w 2019 zanotowano spadek względem roku poprzedzającego.

Wpływ na to ma również ograniczona podaż gruntów o określonej charakterystyce – z dostępną infrastrukturą drogową czy też mediów - mówi prezes zarządu Greenfields.

Inwestycja Osiedle Kostrogaj w Płocku, fot. Greenfields

Spotykamy się także z różnymi utrudnieniami. Przykładowo na warszawskim Wawrze wystąpiliśmy z wnioskami formalnymi, ale proces się zakończył już na samym początku – m.in. przez brak możliwości uzyskania warunków przyłączeniowych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Po prezentacji koncepcji otrzymaliśmy informację, że nic się nie da zrobić. Nie jest to odosobniony przypadek.

Jest jeszcze szansa na atrakcyjne i relatywnie tanie grunty?

Teoretycznie istnieją relatywnie tanie grunty na obrzeżach miast, ale koszty uzbrojenia ich w decyzje i pozwolenia sprowadzają finalnie ceny mieszkań do tych budowanych w centralnych lokalizacjach. Przeczą one również idei przeciwdziałania suburbanizacji.

Kto dziś najchętniej inwestuje w bank ziemi? Deweloperzy mieszkaniowi? Produkcja?

Popyt na grunty w Polsce nie utrzymuje się na stałym poziomie i w pewnym stopniu wyhamował. Po pierwsze, wojna wpływa na postrzeganie naszego rynku jako mało przewidywalnego, po drugie nie bez znaczenia dla naszych lokalnych uwarunkowań są kryzysy mieszkaniowe poza granicami naszego kraju – Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania – notuje się tam wyniki poniżej oczekiwań.

Wiele firm deweloperskich jest teraz bardziej selektywnych w wyborze działek, które chcą kupić, ponieważ chcą uniknąć ryzyka i zwiększyć swoje zyski. Po drugie, brak dobrze przygotowanego produktu również wpływa na wyhamowanie popytu. Przygotowanie działki pod inwestycje zajmuje obecnie około 3-4 lata, co jest długim okresem zarówno dla deweloperów, jak i inwestorów - mówi Aleksandra Wołodźko.

Jeśli chodzi o to, kto dzisiaj najchętniej inwestuje w bank ziemi, to zależy to od branży. Tak jak wcześniej wspomniałam, deweloperzy mieszkaniowi są obecnie bardziej selektywni i ostrożni w inwestycjach. Produkcja i logistyka oczekują niższych cen, na które sprzedający nie są gotowi, co również wpływa na wyhamowanie popytu. Inne branże, takie jak biurowa, wciąż poszukują gruntów, jednakże oferta jest mocno przetrzebiona przez deweloperów mieszkaniowych. Oznacza to, że konkurencja jest wysoka, a ceny również mogą być wyższe.

Deweloperzy zmienili strategie wobec zakupu gruntów? Jak zachowuje się rynek?

Deweloperzy są teraz przede wszystkim bardziej zachowawczy. Warunkują transakcje uzyskaniem pozwoleń oraz długim okresem na audyt, ponieważ na rynku jest wiele niewiadomych. Zmienna legislacja, długie procedury oraz nieprzewidywalność w ich toku to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się deweloperzy.

Dodatkowo, istnieją trudności z zawieraniem umów drogowych z art. 16 oraz podpisywaniem porozumień z MPWiK czy tempem uzgadniania parametrów z związanych z architekturą.

To wszystko powoduje, że deweloperzy starają się inwestować w nieruchomości, które mają większe szanse na sukces, a jednocześnie minimalizować ryzyko i zabezpieczać swoje interesy - mówi prezeska zarządu Greenfields.

Inwestycja na ul. Bieżuńskiej w Warszawie (Targówek), mat.pras.

Trudny rynek, trudne warunki... Jakie w tej chwili są największe wyzwania dla deweloperów gruntowych?

Głównie pozyskiwanie decyzji administracyjnych oraz zaplanowanie harmonogramu. Niestety, od wybuchu pandemii wydawanie decyzji w urzędach wyraźnie zwolniło. Od 2020 r. do dziś, liczba nowych lokali wprowadzonych na rynek za sprawą Greenfields wynosi jedynie 760.

Czekamy na decyzje administracyjne dotyczące inwestycji na prawie 6,7 tys. mieszkań w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Płocku - wylicza Aleksandra Wołodźko.

W 2021 r. było to średnio 41 miesięcy oczekiwania – dla porównania, w latach 2015-2017 czekaliśmy na nie przeciętnie około pół roku.

Widać jakieś przysłowiowe "światełko w tunelu"? Jak będzie kształtować się przyszłość rynku w krótkim i średnim terminie - biorąc pod uwagę warunki gospodarczy czy zmiany prawne?

Przyszłość rynku w krótkim i średnim terminie może być trudna. Warunki gospodarcze, takie jak rosnące koszty budowy, inflacja czy zmiany w prawie, mogą wpłynąć na sytuację na rynku. Ceny gruntów wzrosły w ostatnich latach, co wpływa na koszty budowy nowych nieruchomości.

W efekcie może być jeszcze trudniej i jeszcze drożej, a ostatecznie zapłaci finalny odbiorca nieruchomości. Niemniej jednak, deweloperzy wciąż będą dążyć do inwestowania w nieruchomości, ponieważ jest to branża o dużym potencjale zysków. Będą po prostu starali się minimalizować ryzyko i zabezpieczać swoje interesy poprzez ostrożne podejście do zakupu gruntów oraz staranne przygotowanie projektów inwestycyjnych - mówi ekspertka.

Kto w takiej sytuacji będzie kupował działki? I na jakie grunty będzie największy popyt?

Na rynku gruntów wciąż będą działać deweloperzy, którzy posiadają kompetencje, wizję i odwagę, aby zainwestować w dobre lokalizacje. Największy popyt będzie nadal na działki w atrakcyjnych lokalizacjach, które w perspektywie kilku lat przysporzą nowych mieszkańców, miejsc pracy i działalności na mapie danego miasta. Ci, którzy zareagowali na pandemię z rezerwą i wycofali się z rynku, stracili na konkurencyjności.

Zakup nieruchomości gruntowej, nawet nieuzbrojonej w decyzje, będzie opłacalny pod warunkiem, że kupujący nie liczy na szybkie uruchomienie inwestycji i może sobie pozwolić na pracę nad wykreowaniem potencjału, co może potrwać nawet do 3- 4 lat. Jednak nie mam żadnych wątpliwości co do opłacalności takiej inwestycji, bez względu na ogólną koniunkturę gospodarczą w Polsce.

Jak w te warunki wpisuje się strategia działania Greenfields?

Nasza firma działa w trudnych warunkach rynkowych, ale mimo to skupiamy się na wyznaczonych celach i strategii.

Aktualnie pracujemy na zasadach wyłączności nad działkami z obszaru Woli, Targówka Przemysłowego, Mokotowa oraz Pragi - ul. Szwedzkiej. Wspieramy naszych klientów przy projektach dużej skali, tj. 10 hektarów terenów inwestycyjnych na Mokotowie, około 12 ha na Wilanowie, dużej skali transakcji w dzielnicy Włochy, a także mniejszych projektach na Bemowie - mówi Aleksandra Wołodźko.

Dodatkowo, staramy się pozyskać kolejny kontrakt na terenie bliskiej Białołęki i Targówku. W naszych planach znajdują się również projekty związane z budową data center.

Mimo wyzwań na rynku, jesteśmy gotowi do działania i szukamy nowych okazji do inwestycji.

