Dobrze, że rząd wycofał się opłaty planistycznej, która – w pierwotnej wersji – naliczana miała być w wysokości 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości nawet wtedy, gdy właściciele nie planowali sprzedaży. Z pewnością taki ruch bardzo wzmocniłby budżety gmin i pewnie przyczyniłby się nawet do tego, żeby plany zagospodarowania były uchwalane szybciej, ale wątpliwości było zbyt dużo. Jak w ogóle szacować wzrost wartości nieruchomości, jeśli nie byłby on powiązany z transakcją sprzedaży? Dla wielu przecież to byłby wzrost wirtualny, za który musieliby płacić swego rodzaju podatek. Na jakiej podstawie i kto miałby weryfikować wyliczenia urzędników? Nie ma tu za wiele manewru, więc dobrze – także dla inwestorów – że opłata planistyczna zostaje w dawnym kształcie – przekonuje Radosław Jodko, ekspert ds. inwestycji RRJ Group.