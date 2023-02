To jeden z najbardziej wdzięcznych rynków nieruchomości w Polsce, o złożonych potencjałach i wspaniałej historii. Podpowiadamy, na jakie nieruchomości w Łodzi warto zwrócić uwagę. Więcej znajdziecie na PropertyStock.pl

Łódź-Śródmieście: Unikatowy kompleks działek

Do sprzedaży nieruchomość inwestycyjna stanowiąca kompleks działek o powierzchni 4000 m2, pomiędzy ulicami Piotrkowską i al. Piłsudskiego. Działki z WZ możliwościami zabudowy w kompleksie wielofunkcyjnym powyżej 35.000,00 m2

Unikatowa lokalizacja pozwala na ulokowanie atrakcyjnej inwestycji o zróżnicowanym charakterze przy głównych arteriach miasta w jego ścisłym centrum.

Warunki sprzedaży:

Cena: 157 500 000 zł

Powierzchnia: 4000 m2

Łódź-Bałuty: Lokal użytkowy w Manu Park

Na sprzedaż lokal użytkowy w wielofunkcyjnej inwestycji Manu Park, w samym sercu Łodzi, przy ulicy Ogrodowej 4.

Dzięki lokalizacji w centrum miasta oraz wyjątkowej architekturze, Manu Park od Real Development Group niewątpliwie staje się symbolem tej części miasta.

Warunki sprzedaży:

Cena: 732 036 zł

Powierzchnia: 46.04 m2

Skierniewice: Działka mieszkalno-usługowa

Oferta sprzedaży działki inwestycyjnej o pow. 4270 m2 w Skierniewicach na osiedlu Bajkowa. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tereny przeznaczono do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i przeznaczenie uzupełniające zabudowa usługowa oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Zabudowa usługowa może być realizowana wyłącznie jako współistniejąca z zabudową mieszkaniową na działce i pod warunkiem, że zabudowa mieszkaniowa będzie stanowiła ponad połowę powierzchni zabudowy na działce.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 323 700 zł

Powierzchnia: 4 270 m2

Łódź-Śródmieście: Kompleks działek Wólczańska/Zachodnia/Zielona - nieruchomość fabryki Edwarda Hentschela

Do sprzedaży nieruchomość inwestycyjna stanowiąca kompleks działek wraz z historycznymi zabudowaniami fabryki Edwarda Hentschela. Działki zlokalizowane w kwartale ulic Wólczańska, Zielona Zachodnia bezpośrednio przy budowanej stacji w tunelu średnicowym – Łódź – Centrum. Na terenie nieruchomości min. budynki z czerwonej cegły – Obiekt przy ulicy Wólczańskiej 12.

W obecnej chwili budynek o powierzchni ok 5.000,00 m2 – 5-ciokondygnacyjny, przygotowany do nadbudowy do 15 pięter. Pozostałe budynki do wyburzenia, modernizacji lub przebudowy.

Warunki sprzedaży:

Cena: 118 000 000 zł

Powierzchnia: 9 417 m2

Łódź: Biuro z wykuszem nad Piotrkowską

Na sprzedaż biuro w eleganckiej kamienicy, położonej w Śródmieściu Łodzi przy ul. Piotrkowskiej. Układ i lokalizacja sprawiają, że lokal idealnie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Atrakcyjna lokalizacja zapewnia prestiż adresu. Dojazd do centrum dzięki komunikacji miejskiej, co jest komfortowe dla klientów i korzystne dla pracowników bez samochodów. W pobliżu dostępne jest pełne zaplecze handlowo - usługowe, zaledwie 7 minut pieszo od Galerii Łódzkiej.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 049 777 zł

Powierzchnia: 157.84 m2

Radomsko: Obiekt magazynowy wraz z chłodnią

Do sprzedaży nowy obiekt magazynowy wraz z chłodnią i mroźnią niedaleko Radomska. Powierzchnia gruntu wynosi ok 4 hektary. Chłodnie składowe są wyposażone w regały magazynowe o pojemności ok 5000 miejsc paletowych z możliwością rozbudowy.

Obiekt posiada pomieszczenia wyposażone w urządzenia takie jak: mroźnie szokowe, pomieszczenia do przepakowywania itp.

Warunki sprzedaży:

Cena: 30 000 000 zł

Powierzchnia: 2 000 m2

Łódź: Działka inwestycyjna pod zabudowę produkcyjną

Na sprzedaż teren w południowo - zachodniej części Łodzi, położony w dogodnej lokalizacji w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 14, której głównym celem jest połączenie miast aglomeracji łódzkiej i przyłączenie ich do dróg w kierunku Warszawy (A2), Poznania (A2), Gdańska (A1) i Wrocławia (S8).

Ponadto w bliskiej lokalizacji terenu przebiega odcinek drogi ekspresowej S14, która jest zachodnią obwodnicą Łodzi oraz która w niedalekiej przyszłości połączy trasę A2 z trasą S8 biegnąc południkowo po zachodniej stronie Łodzi, Zgierza i Pabianic.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny, zabudowa usługowa.

Warunki sprzedaży:

Cena: 38 000 000 zł

Powierzchnia: 190 000 m2

Łódź-Widzew: Działka bezpośrednio przy kompleksie Monopolis

Do sprzedaży działka komercyjna z bezpośrednim sąsiedztwem kompleksu Monopolis w centrum Łodzi. Teren z aktywnym pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z garażem podziemnym.

Grunt inwestycyjny stanowi działka o powierzchni 7890 m2, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, z dostępnością do wszystkich mediów.

Warunki sprzedaży:

Cena: 93 480 000 zł

Powierzchnia: 7 890 m2

Rzgów: Magazyn z chłodnią

Na sprzedaż magazyn z chłodnią i mroźnią w Rzgowie koło Łodzi. Powierzchnia użytkowa to 10595 mkw (w tym aż 1252 mkw strefy kontrolowanej temperatury) oraz 2 637 powierzchni biurowo-socjalnej. Budynek magazynowy dedykowany jest m.in. dla logistyki hurtowej, centrum dystrybucji, do prowadzenia warsztatu czy usług.

Magazyn ma bardzo dobrą ekspozycję i widoczność z drogi krajowej nr 91/E75 (kierunek Warszawa-Katowice). Ponadto lokalizacja pozwala na szybki dojazd do trasy ekspresowej S8 oraz autostrad A1 i A2. Nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum Rzgowa jak również z Łodzią oddaloną tylko o 10 km.

Warunki sprzedaży:

Cena: 6 300 000 EUR

Powierzchnia: 13 232 m2

Łódź-Śródmieście: Kompleks hotelowo-usługowy

Do sprzedaży działka komercyjna w Łodzi w rejonie Księży Młyn - jednym z najprężniej rozwijających się obszarów w Centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie Loftów Scheiblera. Teren objęty MPZP, opracowana koncepcja przebudowy i rozbudowy uzgodniona i zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Teren inwestycyjny składa się z dwóch działek gruntu graniczących ze sobą o łącznej powierzchni 8.375 m2, z bezpośrednim dostępem do ulicy Tymienieckiego oraz dodatkowo od ulicy Magazynowej i wewnętrznej drogi ŁSSE, z dostępnością do wszystkich mediów. W obecnej chwili zabudowania historycznej fabryki stanowi obiekt o konstrukcji żelbetowej o powierzchni ok 10.000 m2 w stanie surowym otwartym.

Warunki sprzedaży:

Cena: 64 000 000 zł

Powierzchnia: 8 375 m2

