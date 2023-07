Dom Księcia to kamienica znajdująca się przy alei Wolności 44 w Częstochowie. Kiedyś była jedną z najpiękniejszych w mieście. Dziś lata świetności ma już za sobą i ponownie trafia pod młotek.

Władze Częstochowy po raz kolejny przymierzają się do znalezienia inwestora dla kilku działek oraz Domu Księcia przy ul. Wolności 44.

Tym razem nie będzie to przetarg, a negocjacje.

Cena wyjściowa to 5 mln zł.

Dom Księcia położony jest w blisko ścisłego centrum Częstochowy, w sąsiedztwie dworców autobusowego i kolejowego. Obiekt powstał według projektu Brunona Paprockiego. Zbudowano go w latach 1912 – 1913 na życzenie księcia Michała Aleksandrowicza Romanowa. Był to największy wówczas gmach mieszkalny w mieście.

Jak podaje Wyborcza.pl, częstochowski Dom Księcia od kilku lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Był już wystawiony na sprzedaż, ale chętnych, aby go nabyć, nie było. Teraz ponownie pójdzie pod młotek. Tym razem nie będzie to przetarg, a negocjacje, a cena wyjściowa to 5 mln zł. Na zgłoszenie chęci udziału jest czas do 12 września br.

Jak informuje portal Czestochowa.pl, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej i wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 10 198,56 mkw., jego kubatura to 55 242 m sześc. Powierzchnia mieszkalna ma 5649,35 mkw., a lokali użytkowych (usługowych) - 1930,60 mkw.

