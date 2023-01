Do portalu Propertystock.pl trafił na sprzedaż dom opieki zlokalizowany 25 km od ścisłego centrum Warszawy. Cena to 9 mln zł.

Przedmiotowa nieruchomość to działka gruntu o powierzchni 4950 mkw zabudowana dwoma budynkami. Pierwszy to obiekt o powierzchni ok 1280 mkw wykorzystywany jako dom opieki. Budynek ma trzy kondygnacje, 25 pokoi z łazienkami w tym 19 pokoi dwuosobowych i 6 pokoi jednoosobowych. W budynku jest winda, recepcja, a do dyspozycji pensjonariuszy jest stołówka i świetlica. W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne w tym kotłownia i pralnia oraz sale rehabilitacyjne i magazyny.

Drugim obiektem jest ok 150 metrowy dom mieszkalny, który również można zaadoptować na cele opiekuńcze.

Warunki sprzedaży:

Cena: 9 000 000 zł

Powierzchnia: 1 430 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Dom opieki w okolicach Warszawy szuka kupca

