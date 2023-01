Korporacja Budowlana DORACO, specjalizująca się w realizacji inwestycji hydrotechnicznych, podpisała umowę z Morską Stocznią Remontową „Gryfia”. Kontrakt realizowany w Szczecinie obejmuje modernizację infrastruktury stoczniowej na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego o długości około 235 metrów i szerokości 47 metrów. Prace prowadzone będą w ramach akwenu żeglugowego tzw. Odry Stoczniowej, ujściowego odcinka dolnej Odry użytkowanego przez Stocznię. Realizacja przedsięwzięcia została ustalona na 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac.

Zakres zakontraktowanych robót jest szeroki i wymaga dużych kompetencji w obszarze hydrotechniki. Poza pracami rozbiórkowymi i modernizacją nabrzeża, celem jest budowa nowego pomostu technologicznego (pirsu) o długości 60 metrów. Uzupełnieniem będzie m.in. wykonanie głębi dokowej wynoszącej 17 metrów oraz dwóch dalb (wysp) kotwiących dok. Obszar inwestycji obejmie również teren lądowy stanowiący zaplecze przylegające do przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Inwestycja modernizująca infrastrukturę około dokową umożliwi posadowienie nowego doku. Doprowadzi to do zwiększenia możliwości w zakresie remontów i modernizacji statków morskich, specjalistycznych i innych obiektów wpływających do portu Szczecin, po pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra. Stanowi to odpowiedź na potrzeby serwisowania coraz większych jednostek pływających, pojawiających się w basenie morza Bałtyckiego oraz Północnego. Doprowadzi to do podniesienia zdolności produkcyjnej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” związanej z remontami oraz realizacją projektów przebudowy jednostek pływających. Dzięki inwestycji stocznia zwiększy konkurencyjność na rynku, poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii obniżających koszty remontów oraz minimalizujących emisje szkodliwych odpadów i zanieczyszczeń do środowiska naturalnego – powiedział Lech Lechmański, Dyrektor Techniczny, Morska Stocznia Remontowa „Gryfia”.