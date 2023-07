Centralny Port Komunikacyjny ma w koncepcji swojego olbrzymiego lotniska w podwarszawskim Baranowie lądowisko dla pasażerskich dronów.

Spółka Embraera - Eve Air Mobility - chce w dużych miastach uruchomić sieć powietrznych taksówek.

Będzie nimi można dotrzeć m.in. do dużych lotnisk.

W tym do nowego portu w Baranowie.

Jak informuje warszawski oddział portalu Wyborcza.pl, w poniedziałek oficjalnie poinformowano, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję określającą, jak należy budować Centralny Port Komunikacyjny tak, by nie zaszkodzić przyrodzie. Urzędnicy wydali m.in. zgodę na wycinkę aż 73,5 tys. drzew.

Jednak w CPK nie zabraknie miejsca na n owoczesne rozwiązania. Rozwój technologii lotniczych jest obecnie bardzo szybki i coraz częściej wskazuje się na możliwość relatywnie nieodległego w czasie przejęcia obsługi ruchu przez statki bezzałogowe. Istnieje możliwość, by już w 2027 r., na kiedy planowane jest otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego, funkcjonowały regularne połączenia dronowe.

Jak informuje Forsal.pl, spółka Embraera - Eve Air Mobility opracowuje system lekkich powietrznych taksówek, które pozwolą szybko przemieszczać się w zakorkowanych miastach. Będą to startujące pionowo drony, które w zależności od wersji, będą mogły zabrać od 4 do 6 pasażerów. W tej pierwszej wersji będzie to pojazd kierowany przez jednego pilota, a w drugim, autonomiczny statek powietrzny. Ma to byćw pełni elektryczny, cichy pojazd, który będzie można zamawiać, tak jak przewozy takie jak Uber.

Firma zakłada, że w 2035 r. na całym świecie może będzie już latać 50 tys. takich taksówek. Eve Air Mobility chce także dowozić podróżnych do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podróż z centrum Warszawy do położonego w odległości blisko 40 km lotniska ma zająć ok. 15 minut. Według założeń w 2035 w Warszawie może stacjonować 140 dronów-taxi, które rocznie będą przewozić 2,4 mln pasażerów.

