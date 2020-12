Drutex buduje halę magazynową

Drutex kontynuuje imponujący tegoroczny proces inwestycyjny. Po zainaugurowanej we wrześniu rozbudowie biurowca i wcześniejszym oddaniu do użytkowania jednej z najnowocześniejszych malarni proszkowych na świecie, rozpoczął także budowę hali magazynowej.

Realizowana przez Drutex inwestycja obejmuje magazyn wysokiego składowania o łącznej kubaturze blisko 50 tys. mszesc. wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz baterią silosów zewnętrznych i infrastrukturą towarzyszącą. Budynek zostanie wyposażony w inteligentny, automatyczny system magazynowania oparty na regałach paletowych, co znacząco zoptymalizuje wykorzystanie powierzchni magazynowej, zapewniając jednocześnie niezawodność i szybkość wszystkich procesów.

- Ta inwestycja, to kolejny etap rozwoju firmy. Zdobywamy nowych klientów, zwiększamy produkcję, więc konieczne jest również poszerzanie bazy magazynowej, w tym przeznaczonej do przechowywania komponentów używanych w produkcji m. in. naszych profili PVC. To niezwykle istotne w kontekście zabezpieczenia ciągłości produkcji i łańcucha dostaw – mówi Leszek Gierszewski, prezes i założyciel firmy Drutex.

Nowoczesna hala magazynowa, to kolejna tegoroczna duża inwestycja bytowskiej spółki realizowana przez Grupę Kapitałową Pekabex.

- Bardzo się cieszymy, że możemy mieć swój wkład w rozwój firmy Drutex. Magazyn wysokiego składowania jest kolejnym zleceniem tego Inwestora, po nawiązanej wcześniej współpracy w zakresie budowy nowoczesnego budynku biurowego w Bytowie – powiedział Tomasz Seremet, członek zarządu Pekabex BET SA.

Poza tymi inwestycjami, w sierpniu Drutex poinformował o uruchomieniu jednej

z najnowocześniejszych malarni proszkowych na świecie. Innowacyjna technologia pozwala na malowanie w niej nawet 100 km profili aluminiowych na dobę. Wcześniej, w lipcu 2020 roku, Drutex, jako pierwszy w Polsce zainstalował w swojej fabryce innowacyjne maszyny STRATO, pozwalające na rozszerzenie i tak imponującej kolorystyki stolarki okienno-drzwiowej z PVC.

Tylko w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku bytowski potentat zainwestował ponad 72 mln zł. Firma również znacząco zwiększa zatrudnienie i to pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. W odpowiedzi na rosnący popyt na produkowaną przez siebie stolarkę okienno-drzwiową przyjęła kilkuset nowych pracowników i dziś w 17-tysięcznym Bytowie zatrudnia już niemal 4000 osób.