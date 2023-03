2 działki pod domy jednorodzinne na osiedlu JAR mają nowych właścicieli. W przetargach na sprzedaż terenów w północnej części miasta uzyskano łączną sumę 1 279 850 na złotych.

Tereny inwestycyjne położone w północnej części osiedla Jar w Toruniu poszły pod młotek.

Chodzi o działki zlokalizowane przy ul. Jana Heweliusza 49 i 51.

Nieruchomości znajdują się na terenach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej

Nabywcami miejskich gruntów zostały osoby prywatne i spółki, które wygrały licytacje w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Sprzedane zostały tereny przy ul. J. Heweliusza 49 i 51 odpowiednio za 588 000 zł i 691 850 zł. Parcele mają powierzchnie 990m2 do 1226m2.

To działki położone w północnej części osiedla Jar, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym, z dominującym udziałem roślinności leśnej i stepowej. Tereny zlokalizowane są przy ul. Jana Heweliusza, która posiada status drogi publicznej, ale nie jest aktualne urządzona, a jedynie udrożniona, co zapewnia swobodny dostęp do nieruchomości. Działki znajdują się na terenach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i należy wziąć pod uwagę ewentualność wystąpienia na nich zagrożeń wynikających z pozostawienia przedmiotów i zanieczyszczeń pochodzenia wojskowego.

Nieruchomości nie są w pełni uzbrojone w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (drogi i sieci) niezbędne do realizacji inwestycji budowlanych. W tym zakresie uruchomione zostały procesy inwestycyjne znajdujące się bądź na etapie projektowania lub uzyskiwania zezwoleń lub wykonawstwa: m.in. w ulicy Heweliusza została zrealizowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

W tej części Torunia w ofercie sprzedażowej jest nadal 9 działek pod budownictwo jednorodzinne. Szczegóły są dostępne na stronie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

