Dworzysko lokomotywą rozwoju Podkarpacia. Nowe inwestycje na starcie

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 12 mar 2020 10:32

Dwie firmy działające na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” zdecydowały się powiększyć swój teren inwestycyjny i dokupiły działki budowlane. To kolejny dowód na to, że Park cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy dostrzegają wyjątkowo korzystne warunki do inwestowania.