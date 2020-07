Dywidag Systems International otworzy halę produkcyjną w Rudzie Śląskiej

Dywidag to międzynarodowe przedsiębiorstwo budowlane założone w 1865 roku. Jego częścią jest Dywidag Systems International Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie na Górnym Śląsku. Firma specjalizuje się w produkcji i dostawach systemów sprężania i rozwiązań geotechnicznych. W zakładzie produkcyjnym w Rudzie Śląskiej powstawać będą systemy sprężania i podwieszeń wantowych wykorzystywane przy budowie mostów czy też stosowane w konstrukcji elementów farm wiatrowych.



- Elementy do mostów wantowych oraz systemy sprężania to jedna z wizytówek Dywidag na świecie. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy uruchomić ich produkcję na Górnym Śląsku, właśnie prowadzimy rekrutację specjalistów na poszczególne stanowiska. Docelowo planujemy zatrudnić około 60 osób w zakładzie produkcyjnym . Najwyższym priorytetem dla nas jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nowa hala produkcyjna spełniała najwyższe standardy – mówi Jacek Dolibóg, COO w regionie EMEA w firmie Dywidag Systems International.



Firma Dywidag zajmie cały budynek w Panattoni Park Ruda Śląska II o powierzchni 24 000 mkw. Część biurowo-socjalna zajmie 1400 mkw., a produkcja będzie realizowana na powierzchni 22 500 mkw. Firma będzie potrzebowała także miejsca do składowania w postaci wybetonowanego placu o powierzchni 4 000 mkw.



Panattoni Park Ruda Śląska II to dwa budynki magazynowe o powierzchni 57 tys. mkw., które umożliwiają elastyczne kształtowanie modułów magazynowych i biurowych. Powierzchnia kompleksu może zostać przeznaczona do magazynowania i lekkiej produkcji. Park wyposażony jest m.in. w bramy „zero” oraz oświetlenie LED.



- Poszukiwania hali produkcyjnej dla Klienta były wyzwaniem nie tylko ze względu na krótki czas dostarczenia powierzchni, ale także ze względu na wyjątkowe wymagania względem głębokości hali. Cieszymy się, że znaleźliśmy odpowiednie miejsce, do którego Dywidag będzie mógł się przeprowadzić jeszcze w tym roku, co jest zgodne z założoną strategią - mówi Jakub Kurek, Associate Director w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.

- Za Rudą Śląską przemawiała nie tylko bliskość dotychczasowej siedziby firmy, ale także fakt, iż jest to miasto przyjazne przedsiębiorcom, posiadające bardzo dobry, wciąż modernizowany układ komunikacyjny oraz szeroki dostęp do rynku pracy. Jeszcze kilka lat temu bardzo trudno było znaleźć w tym rejonie nowoczesną powierzchnię, a dzisiaj są tam cztery parki przemysłowe i z całą pewnością będą powstawać kolejne - dodaje Michał Kozar, Doradca / Specjalista ds. technicznych w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.