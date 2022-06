Działka inwestycyjna w okolicy Łodzi szuka nabywcy

Dodano: 20 cze 2022 11:18

Do portalu Propertystock.pl trafiła oferta sprzedaży działki inwestycyjnej położonej ok. 20 km na południowy - wschód od centralnej części Łodzi na terenie gminy Brójce. Cena to ponad 7 mln zł.