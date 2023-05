Na portalu Propertystock.pl pojawiła się do sprzedania działka położona w Łodzi, o łącznej powierzchni 13900 mkw. Cena nieruchomości wynosi 3,83 mln zł.

Działka składa się z 4 mniejszych działek z bezpośrednim dostępem do ul. Brzezińskiej, tuż obok ronda z wjazdem na autostradę A1. Do wjazdu na autostradę A1 mamy dosłownie 190 m. Dostęp do dróg - z dwóch stron.

W bliskim sąsiedztwie znajdują się zakłady produkcyjne i działalności usługowe. Na tyłach działek zaraz, za drogą, realizowana jest bardzo duża inwestycja trzech obiektów przemysłowo - usługowych. Dla tej inwestycji realizowany jest odcinek obwodnicy biegnący od ronda w stronę strefy.

Nierumość stanowi ciekawą ofertę dla inwestora, na logistykę, stację benzynową czy inną działalność gospodarczą.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 831 000 zł

Powierzchnia: 13 900 m2

