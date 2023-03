Na portalu Propertystock.pl pojawiła się na sprzedaż działka położona na Grabówku, tuż przy głównym szlaku komunikacyjnym Gdyni - ulicy Morskiej. Cena nieruchomości to 3,19 mln zł.

Świetna ekspozycja i doskonały dojazd powodują, że to doskonałe miejsce na inwestycje o charakterze usługowym, biurowym, hotelowym, mieszkaniowym lub mieszanym. Bardzo blisko znajdziemy przystanki komunikacji miejskiej, w tym przystanek SKM (ok 1km od działki), ogólnodostępne miejsca parkingowe, mnóstwo sklepów i marketów. Dojazd do ścisłego centrum Gdyni zajmie kilka minut samochodem.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa nieruchomość jako teren przeznaczony pod zabudowę usługową oraz mieszkaniową.

Cena: 3 199 000 zł

Powierzchnia: 292 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Działka mieszkaniowo-usługowa w Gdyni

