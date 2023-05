Na portalu Propertystock.pl pojawiła się do sprzedania widokowa działka inwestycyjna w Przemyślu o pow. 2,4344 ha. Cena nieruchomości wynosi 1,749 mln zł.

Położone w Przemyślu, przy ul. Ludwika Pasteura – 3 niezabudowane nieruchomości gruntowe tworzące jedną całość, położone w bezpośrednim sąsiedztwie działającego stoku i wyciągu narciarskiego (w lecie wyciąg obsługuje turystów dla celów widokowych, w zimie jako stok narciarski) i czynnego cały rok toru saneczkowego, tras rowerowych, w tym Green Velo, fortów Twierdzy Przemyśl, Kopca Tatarskiego z widokiem na Stare Miasto i jego panoramę oraz na Bieszczady i Ukrainę (najwyższy punkt widokowy w Przemyślu).

Są to najlepiej zlokalizowane działki w mieście i okolicy pod budowę np. condohotelu, aparthotelu (np. na wynajem krótkoterminowy lub długoterminowy), działalność usługową - developerską, gastronomiczną, sportowo – rekreacyjną. Możliwość wybudowania budynku z 5 kondygnacjami o wys. do 13 m od wejścia głównego do szczytu budynku (zmieniony MPZP) z przepięknym widokiem na część miasta i Dolinę Sanu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 749 000 zł

Powierzchnia: 24 344 m2

