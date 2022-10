Teren pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną trafił do miejskiego portfolio sprzedażowego. W ofercie jest działka w zachodnim Toruniu w pobliżu Parku na Bydgoskim Przedmieściu. Przetarg zaplanowano 29 listopada 2022.

Nieruchomość ma powierzchnię 772 mkw.

Atutem lokalizacji przy Szosie Bydgoskiej 28 jest niewielka odległość terenów zielonych Torunia, doskonałe skomunikowanie z DK nr 80 w kierunku Bydgoszczy i bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W sąsiedztwie działki od strony północnej i wschodniej znajduje się zaplecze dużej galerii handlowej (Pasaż Zieleniec).

Są to tereny przeznaczone w planie miejscowym pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., zaś od strony zachodniej działki sąsiadują z terenem położonym w granicach obszaru wpisanego do rejestru jako historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia.

Od strony wschodniej w odległości ok. 150m znajdują się dawne koszary ułanów i osiedle mieszkaniowe Zieleniec. Po drugiej stronie ulicy Szosa Bydgoska znajdują się tereny zieleni miejskiej oraz grunty przewidziane w planie miejscowym pod zabudowę wielorodzinną.

Nieruchomość pod mieszkania przy Szosie Bydgoskiej, mat.pras.

Postanowienia planu dotyczące budowy obiektu wielorodzinnego wskazują m.in. na maksymalną wysokość zabudowy – 17 m, dach o nachyleniu połaci od 35o do 45o, nakaz zachowania minimum 25 proc. powierzchni terenu biologicznie czynnego, minimalny wskaźnik miejsc do parkowania – 1 stanowisko na 1 mieszkanie. Działki nie są objęte żadną formą ochrony konserwatorskiej i w związku z tym nie będą w stosunku do tego terenu formułowane wytyczne konserwatorskie.

Działka jest zadrzewiona i zakrzaczona, o kształcie nieregularnego wieloboku. W pasie Szosy Bydgoskiej przebiegają sieci: wodociągowa, energii elektrycznej, gazowa, telekomunikacyjna.

Nieruchomość została wyceniona na 1 000 000 zł. Chętni do wzięcia udziału w przetargu organizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami muszą do 23 listopada 2022 wpłacić wadium na konto Urzędu Miasta Torunia.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl