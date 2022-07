Działki na Mazurach. Inwestycje odporne na inflację

Nieruchomości nadal traktowane są jako bezpieczne miejsce lokowania wolnych środków finansowych i sposób na inwestycje. Niekorzystnej sytuacji z powodzeniem opierają się grunty i nieruchomości położone w częściach turystycznych naszego kraju. Dostęp do jeziora czy działka z linią brzegową to produkt, na który nadal jest duży popyt.

Mazury odporne na rynkowe zawirowania

Potencjał regionu rośnie niemal z dnia na dzień. Inwestycje realizowane na Mazurach mogą przyprawić o zawrót głowy - trasa S61, czyli tzw. via Baltica (2022-2025), połączenie kolejowe RailBatlica (2026) Mazurska Pętla Rowerowa (2023) jak również planowana budowa trasy S16, połączenia kolejowego z CPK (2034) oraz przede wszystkim – gratka dla rosnącego grona amatorów żeglarstwa - Pętla Mazurska dla żeglarzy (2029) powodują, że potencjał inwestycyjny na Warmii i Mazurach rośnie.

U zbiegu tych inwestycji, w sercu Mazur – przy największym polskim jeziorze Śniardwy powstaje Osada Tyrkło. Zlokalizowana na terenach po historycznym tartaku Okartowo lokuje ją w centralnym miejscu turystycznej części regionu. Bliskość Mikołajek, Giżycka, Ełku czy Pisza to idealne miejsce do wypoczynku w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Wbrew pozorom dostęp do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i zachowanie kameralnego charakteru okolicy można pogodzić – z korzyścią dla klientów i regionu.

Osada Tyrkło to najnowsza inwestycja Lokat Ziemskich – firmy specjalizującej się wyłącznie w sprzedaży działek na Warmii i Mazurach. Kompleks tworzą 84 działki o średniej powierzchni 2 tys. mkw. przeznaczone pod budowę domu całorocznego oraz działka hotelowa. To produkt, którego próżno szukać na rynku – długa – 700 m linia brzegowa jeziora Tyrkło i bezpośredni dostępem do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oraz wysoki standard inwestycji lokuje inwestycję w segmencie premium.

Zagospodarowanie części wspólnych

Cena najtańszych parceli zaczyna się od 297 tys. zł, a najdroższych z linią brzegową od 965 772 zł. W te kwoty wliczone jest zagospodarowanie części wspólnych tj. budowa dróg, przystani dla jachtów i plaży, doprowadzenie mediów oraz ogrodzenie całego terenu z dwiema stróżówkami i szlabanami. To pierwsza nasza osada w standardzie premium. Kierujemy ją do klienta, który ma duże oczekiwania nie tylko co do lokalizacji inwestycji ale również jakości jej realizacji – opisuje Mikołaj Adamski Ekspert Lokat Ziemskich

Warto dodać, że parcele bez własnej linii brzegowej również są atrakcyjne, ponieważ teren jest lekko pofałdowany, więc domy, które staną w kolejnych liniach będą miały widok na lustro wody. W osadzie znajdzie się także propozycja dla osób z mniejszymi środkami. – Odleglejsze działki są nieco mniejsze – liczą ok. 1,5 tys. mkw. i oczywiście są tańsze ale co kluczowe – wszystkie mają dostęp do jeziora poprzez przystań i plażę. – tłumaczy Piotr Kaniewski Ekspert Lokat Ziemskich

O ile inwestycja w działkę z dostępem do jeziora w takiej lokalizacja to gratka nie tylko dla osób poszukujących swojego second home nad jeziorem, lecz przede wszystkim inwestorów, to prawdziwą perłą w koronie tej Osady jest propozycja dla przedsiębiorców - działka hotelowa w Osadzie Tyrkło. Linia brzegowa SWJM gwarantuje dostęp do hotelu dla gości zarówno od strony lądowej jak i wodnej, który za kilka lat nabierze jeszcze większego znaczenia dzięki Pętli Mazurskiej dla żeglarzy, która do końca 2022 roku doczeka się studium wykonalności. Do końca września br. trwa konkurs ofert dla zainteresowanych inwestorów.

Duży potencjał rynku turystycznego

Mając na uwadze, że w segmencie nieruchomości premium podaż jest ograniczona, to działka hotelowa na Szlaku Wielkich Jezior może być interesująca dla inwestorów. Miejsc, gdzie można rozpocząć inwestycje o charakterze hotelowo-usługowym o wysokim standardzie, na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich brakuje. Warmia i Mazury to region, w którym liczba tego rodzaju obiektów jest nieliczna, a przestrzeń na realizacje takich inwestycji niewielka.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje możliwość wybudowania hotelu, aparthotelu, motelu lub pensjonatu. Możliwa jest także budowa terenowych urządzeń realizujących usługi sportowe, gastronomiczne, rekreacyjne. Co oznacza, że inwestor, który zdecyduje się na budowę hotelu może uatrakcyjnić swoją ofertę budując także m.in. boiska sportowe, kompleksy basenowo- wypoczynkowe oraz restauracje. Inwestycja z pewnością będzie wyróżniała się na tle konkurencji, ponieważ na działce przewidziana jest też możliwość budowy plaży z kąpieliskiem i przystani dla jachtów oraz… lądowiska dla helikopterów – wymienia Mikołaj Adamski Ekspert Lokat Ziemskich

Duża powierzchnia działki z pewnością udźwignie wszystkie wymienione inwestycje. Grunt o powierzchni 2,4 ha stwarza duży potencjał. Powierzchnia zabudowy to 0,7 pow działki, uwzględniając nieprzekraczalną linie zabudowy. Hotel – zgodnie z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego może mieć 4 kondygnacje nadziemne, a wysokość budynków przewidziana jest do 16 metrów. Lokalne władze zastrzegają, by bryła architektonicznie nawiązywała do Warmii i Mazur, choć ten wymóg to oczywista zaleta lokalizacji i trudno byłoby nie uwzględnić tego atutu w projekcie – dodaje Piotr Kaniewski Ekspert Lokat Ziemskich

Bezpośrednie sąsiedztwo osady, w której mogą powstać nawet 84 domy to niewątpliwy atut dla przyszłego inwestora, który zdecyduje się kupić działkę hotelową. Mieszkańcy zwykle stają się naturalnymi – stałymi bywalcami hotelowych restauracji czy kompleksów basenowo-wypoczynkowych, a rodzina i przyjaciele zwykle stają się gośćmi hotelowymi, co jest naturalnym atutem dla potencjalnego inwestora hotelowego.