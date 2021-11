Dzierżawa rozwiązaniem dla sektora MŚP

Jak mawiał Heraklit – „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

Otaczająca nas rzeczywistość jest obecnie bardzo dynamiczna. Przyzwyczajeni do znajomego, powtarzalnego i względnie stabilnego świata, aktualnie każdego dnia konfrontujemy się z tym, co odmienne i niepewne. Od prawie dwóch lat sytuacja gospodarcza stawia przed przedsiębiorcami wyzwania konieczności szybkiego reagowania i dostosowywania się do zmieniającego otoczenia, a tym samym szukania rozwiązań z jednej strony elastycznych, a przy tym kompleksowych.

Perspektywy dla małych i średnich

Inwestycja w grunt to jedna z powszechniejszych form lokowania kapitału. Jako, że grunty to dobra pożądane, a ich podaż pozostaje bez zmian, popyt na ziemię cały czas rośnie. Nie dziwi więc fakt, że duzi inwestorzy wybierają tereny inwestycyjne o znacznych powierzchniach z możliwością nabycia ich własności. Rozwiązanie to ma jednak swoje ograniczenia – dotyczy zazwyczaj tych podmiotów, które posiadają zasoby do alokacji lub zdolność do podjęcia długoterminowych zobowiązań kredytowych. A co z tymi przedsiębiorcami, którzy działają prężnie, ich możliwości finansowe są mniejsze, a potrzeba rozwoju i elastyczności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jest równie duża, jak w przypadku liderów rynku? Dla firm sektora MŚP również istnieją perspektywy rozwoju i rozwiązania szyte na miarę ich możliwości.

Poznaj PCI – Pomorskie Centrum Inwestycyjne

To właśnie tu w bezpośredniej bliskości Portu Północnego i Terminala DCT zlokalizowane są grunty, place składowe oraz przestrzeń biurowa - wszystko, czego potrzeba do efektywnego działania. Propozycja PCI dla MŚP dotyczy wieloletniej dzierżawy terenów oraz powierzchni biurowych, która pozwala na realizację planów inwestycyjnych, przy jednoczesnym braku konieczności inwestowania znacznego kapitału. Ponadto ważne jest wsparcie. InvestGDA od ponad 10 lat działa na rzecz aktywizacji gospodarczej Gdańska. Wysiłki agencji ukierunkowane są na zrównoważony rozwój miasta, a celem jest dostosowanie oferty inwestycyjnej do potrzeb przedsiębiorców o zdywersyfikowanych możliwościach.