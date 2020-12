Echo kupiło trzy działki pod mixed-use. Kraków, Poznań i Łódź zyskają nowe destynacje

Echo Investment sfinalizowało zakup trzech działek od spółek należących do grupy Tesco w Poznaniu, Łodzi i Krakowie. Deweloper projektuje na nich otwarte miejskie kwartały, które doskonale wpasują się w otoczenie i potrzeby mieszkańców, czyli tzw. „destinations”. Łącznie na trzech działkach może powstać ok. 240 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni mieszkaniowej, biurowej i handlowo-usługowej.

Echo Investment zakończyło transakcję zakupu działek w Poznaniu przy ul. Opieńskiego, Łodzi przy ul. Widzewskiej oraz w Krakowie przy ul. Kapelanka. Grunty odkupione od spółek z grupy Tesco są doskonale zlokalizowane i idealnie wpisują się w strategię Echo Investment rozwoju mieszkaniowej części biznesu. Transakcja była warta blisko 42 mln EUR.

– W ostatnich latach pozyskiwanie świetnie zlokalizowanych, dużych działek było jednym z priorytetów Echo Investment. Bank ziemi w naszym posiadaniu gwarantuje nam możliwość budowania kompleksowych, doskonale zaprojektowanych i atrakcyjnych fragmentów miast. Co więcej, jako jedyni na rynku mamy doświadczenie w trzech sektorach rynku nieruchomości – mieszkaniowym, handlowo-usługowym oraz biurowym, które pozwala nam planować inwestycje w skali urbanistycznej, tak by wprowadzały funkcje, których w danej okolicy brakuje i by poprawiały jej zintegrowanie z miastem – mówi Małgorzata Turek, członek zarządu Echo Investment, odpowiedzialna za dział inwestycji.

Deweloper jest w posiadaniu także warszawskiej działki z centrum handlowym pierwszej generacji Tesco. Pod koniec ubiegłego roku deweloper odkupił od tej sieci handlowej teren w Warszawie przy ul. KEN, obok stacji metra Kabaty. Obszar ten zostanie przekształcony w miastotwórczy projekt „destination”, który całkowicie odmieni tę część dzielnicy. W miejscu ogrodzonego parkingu i obiektu handlowego powstanie przyjazna i otwarta wielofunkcyjna przestrzeń.

Echo Investment nieprzerwanie pracuje nad rozwojem biznesu mieszkaniowego, by dodatkowo wzmocnić swoją pozycję rynkową, poprawić rentowność i odporność na zmienne warunki rynkowe. Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość, w której firma działa, trendy społeczne i zmieniające się preferencje konsumenckie, deweloper zwiększa koncentrację na sektorze mieszkaniowym. Transakcja z Tesco zagwarantuje Echo Investment możliwość stworzenia miastotwórczych projektów z ponad 4 tys. mieszkań w kluczowych miastach Polski. Obecnie trwają prace projektowe.