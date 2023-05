Fabryka Wody to ogromny kompleks basenowo-edukacyjny, którego wartość przekracza 350 mln zł. W powstającym w centrum Szczecina obiekcie trwają zaawansowane roboty wykończeniowe.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma ALSTAL Grupa Budowlana.

Koszt wykonania wystawy to 25,8 mln zł.

Prace budowlane mają się zakończyć się z końcem lipca 2023 roku.

Fabryka Wody to rozległy kompleks o kilkunastu różnych funkcjach. Baseny, sauny, strefy rozrywkowe i sportowe oraz Centrum Edukacyjne oferować będą mnóstwo atrakcji, zabawy, jak i edukacji. We wszystkich przestrzeniach trwa aktualnie najbardziej czasochłonny i skomplikowany etap inwestycji. To roboty wykończeniowe, które prowadzone są praktycznie w każdym zakamarku tego obiektu.

Fabryka Wody. Fot. Mat. pras.

Obecnie trwa tynkowanie pomieszczeń, układane są płytki podłogowe, prowadzone są prace malarskie, wykonywane są sufity podwieszane. Pojawia się coraz więcej elementów wyposażenia obiektu. Zamontowane zostały szklane balustrady w strefie basenu rekreacyjnego, montowane są drzwi, szafki depozytowe, jak i bramki wejściowe na poszczególne strefy kompleksu. Prace wykończeniowe prowadzone są w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz gastronomicznych. Wewnątrz edukatorium gdzie znajduje się strefa pływających wysp, trwa montaż wyposażenia do zabawy w wodzie.

Jednocześnie realizowane są prace instalacyjne i teletechniczne. To montaż urządzeń różnego rodzaju systemów, które są niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania kompleksu. To m.in. systemy pożarowe, monitoring wizyjny, systemy sygnalizujące o włamaniu, automatyka wentylacji, nagłośnienie, sieć LAN, kontrola dostępu.

Sporo dzieje się również w części zewnętrznej. Coraz cieplejsza pogoda aż kusi do tego, aby wskoczyć do basenu czy zjechać jedną ze zjeżdżalni, ale na to jeszcze trzeba będzie poczekać. Prace na zewnątrz obejmują m.in. montaż elementów boiska sportowego, wykonywanie posadzek żywicznych na sztucznej plaży, profilowanie skarp, humusowanie i wykonywanie nasadzeń zieleni.

Inwestycja powstaje przy ulicy 1 Maja 41 w Szczecinie. Projekt Fabryki Wody wykonało biuro projektowe DreamWorlds by TKHolding. Generalnym wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln zł. Wykonawcą wyposażenia Edukatorium jest MAE MULTIMEDIA ART. & EDUCATION SP. Z O.O. Koszt wykonania wystawy to 25,8 mln zł. Prace budowlane mają się zakończyć się z końcem lipca 2023 roku.

