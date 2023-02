Londyński Financial Times ogłosił wyniki kolejnej edycji rankingu fDi Intelligence. Województwo pomorskie znalazło się na piątym miejscu w rankingu fDi Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości.

Specjalistyczny Dział Financial Times, fDi Intelligence, opublikował 9. ranking europejskich miast i regionów przyszłości.

Województwo pomorskie znalazło się na piątym miejscu w kategorii średnich europejskich regionów.

Oznacza to, że Pomorze to jedno z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie miejsc w Europie.

Dział Financial Times, fDi Intelligence wskazuje lokalizacje, które mają najbardziej obiecujące perspektywy dla inwestycji zagranicznych, rozwoju gospodarczego i ekspansji biznesowej. Badanie dokonuje się na podstawie ankiet wypełnianych przez miasta i regiony.

Portal Biznes.trojmiasto.pl podał, że Pomorskie zostało regionem przyszłości według Financial Times. Za stworzenie przyjaznego środowiska dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) województwo pomorskie w 2023 r. awansowało z 7. na 5. miejsce w kategorii Mid-Sized European Regions of the Future 2023.

Polskę i Pomorze wyprzedziły: Irlandia Północna (1 miejsce), Toskania (2 miejsce), Wielki Kanton Zurych (3 miejsce) i ukraiński Dniepropietrowsk (4 miejsce).

Za Pomorzem, na miejscu szóstym uplasował się hiszpański Kraj Basków i na siódmym hiszpański Region Murcji.

Fot. Fdiintelligence

To wyróżnienie świadczy między innymi o tym, że region posiada atrakcyjną ofertę nie tylko dla krajowych, ale i zagranicznych inwestorów. Na Pomorzu są obecni choćby tacy światowi potentaci jak Bayer, Nike, Amazon czy Lacroix. Co istotne, wysoka pozycja w rankingu fDi jest docenieniem całego regionu, a więc zarówno obszaru metropolitalnego Trójmiasta, jak i mniejszych miast.

Przy tworzeniu rankingu FDI Strategy brano pod uwagę pięć czynników: potencjał ekonomiczny, kapitał ludzki i lifestyle, efektywność kosztów dla biznesu, dostępność transportową i otwartość na inwestycje. Pomorskie uplasowało się wśród takich regionów, jak Irlandia Północna, Toskania i Kraj Basków. Oznacza to, że strategia przyciągania zagranicznego kapitału jest równie skuteczna, co na zachodzie Europy.

Warto dodać, że istotny wkład w rozwój gospodarczy regionu ma samorządowa inicjatywa Invest in Pomerania. Szacuje się, że jej działalność, w ciągu ostatnich 12 lat przyczyniła się do utworzenia ponad 22 tys. nowych miejsc pracy.

