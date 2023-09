Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z gminą Knurów powitała kolejnego Inwestora w powiecie gliwickim – firmę Fortaco sp. z o.o.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - lider wśród europejskich stref, kilkakrotnie wyróżniona w rankingach światowych - w tym roku wraz ze wszystkimi specjalnymi strefami ekonomicznymi w kraju obchodzi Jubileusz 5-lecia funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji.

W ramach jubileuszu podpisano dzisiaj w Ratuszu Miejskim w Knurowie, umowę o współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej Gminy.

Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z władzami Urzędu Miasta Knurów potwierdziły niniejszym dokumentem wspólne starania w ramach aktywnego pozyskiwania inwestorów oraz wspieranie działań promujących działalność gospodarczą i nowe inwestycje w regionie.

Przypieczętowaniem owocnej współpracy obydwu instytucji było uroczyste wręczenie, w obecności Wojewody Śląskiego pana Jarosława Wieczorka, Decyzji o wsparciu spółce Fortaco - dokumentu wydawanego przez KSSE S.A.

Polski system wspierania inwestycji oraz warunki pomocy publicznej są uznawane obecnie za jedne z najbardziej korzystnych w warunkach Unii Europejskiej. Od 2018 roku system specjalnych stref ekonomicznych zamienił się w Polską Strefę Inwestycji, a Polska zyskała kolejny impuls rozwojowy. Od początku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji wydano już 2 tysiące decyzji o wsparciu przedsiębiorcom, którzy łącznie zainwestowali100 miliardów złotych, dzięki czemu powstało 40 tysięcy nowych miejsc pracy.

Tak korzystne wyniki pozwoliły pozyskać środki na rozwój nowych obszarów przemysłowych.

Nowa Ustawa zniosła granice stref i rozszerzyła ich zasięg terytorialny z niecałego procenta (0,08 proc.) obszaru kraju na teren niemal całej Polski. Nowy system zaczął działać od 18 września 2018, kiedy wydano pierwsządecyzję o wsparciu.

- Polska Strefa Inwestycji dba o zrównoważony rozwój całego kraju – dla nas ważne są nie tylko duże miasta wojewódzkie, ale także te średnie i małe. Tylko w tym roku wydaliśmy 42 zgody dla nowych inwestycji na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Firmy te, zadeklarowały utworzenie łącznie 775 nowych miejsc pracy w naszym regionie – podkreśla prezes zarządu dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Polska Strefa Inwestycji zdała egzamin od pierwszego dnia funkcjonowania, widzimy to po 5-ciu latach jej istnienia. PSI to rozwój infrastruktury ułatwiającej realizację inwestycji – budujemy drogi, kanalizację, wspieramy budowę instalacji energetycznych i gazowych. Doradzamy i koordynujemy aby przedsiębiorca nie musiał się martwić o dostęp do wody czy ceny prądu - dodał.

- Z ogromną radością przyjąłem fakt, iż właśnie tutaj w sali rajców Knurowa, podpisana została umowa o współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej Gminy Knurów oraz rozwoju inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zbiega się to z jubileuszem 5-lecia PSI oraz wręczenia pierwszej Decyzji o wsparciu dla inwestora na naszym terenie.Fakt ten stanowi ostatni element w procedurze przygotowania ogromnej inwestycji na terenie naszego miasta - powiedział Prezydent Miasta Knurów, Adam Rams.

- Warto podkreślić, że miasto Knurów wydało ok. 10 milionów złotych na niezbędną infrastrukturę drogową, tym samym otworzone zostały tereny Skarbu Państwa, by umożliwić funkcjonowanie zakładów pracy. W tej części Knurowa mamy jeszcze 34 ha przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla nowych inwestorów. Jestem przekonany, że fińska firma Fortaco zainicjuje dalszy rozwój strefy ekonomicznej w naszym mieście. Warto dodać, że Knurów jest atrakcyjnym miejscem na mapie gospodarczej Śląska, z bogatą ofertą społeczną, ciekawą lokalizacją, dużym potencjałem ludzkim, a etos pracy towarzyszy nam od pokoleń - przekonywał prezydent Knurowa.

Podpisano w Ratuszu Miejskim w Knurowie, umowę o współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej Gminy. Fot. Mat. pras.

Grupa Fortaco, partner strategiczny branży ciężkiego przemysłu maszynowego, dostarczająca rozwiązania i technologie o zerowej emisji, zespoły, kabiny pojazdów i konstrukcje stalowe, rozpoczęła znaczący projekt rozbudowy mocy produkcyjnych w knurowskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja typu greenfield obejmuje wybudowanie nowej fabryki o pow. 34 tys. metrów oraz wyposażenie jej w nowy sprzęt. Prace budowlane rozpoczną się w najbliższych miesiącach, a uruchomienie działalności zaplanowano na połowę 2024 roku. Zakład zlokalizowany w Knurowie zatrudni do 250 nowych pracowników.

- Inwestycja w Knurowie ma na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych, zmniejszenie śladu środowiskowego i zapewnienie naszym klientom lepszej jakości, wymaganej przez zmieniające się technologie produkcyjne. Grupa Fortaco rośnie organicznie i poprzez akwizycję, co wymaga zwiększenia mocy produkcyjnych.

Zakład w Knurowie, usytuowany na przecięciu autostrad A1 i A4 ma być dostawcą dla innych fabryk grupy, zlokalizowanych w Europie Centralnej. Będzie wyposażony w najnowocześniejszy park maszynowy oraz zautomatyzowany i wysokim stopniu zdigitalizowany. Poprzez konsolidację dostaw stali w jednym miejscu pozwoli ograniczyć ślad węglowy związany z transportem materiałów oraz minimalizację strat produkcyjnych. Planowane nakłady inwestycyjne jakie poniesie inwestor na terenie Knurowa przekroczą 10 milionów EUR – informuje wiceprezes Grupy Fortaco, pan Rafał Sornek.

