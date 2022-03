Funkcjonujący pensjonat pod Gdańskiem szuka nabywcy

Agroturystyka usytuowana jest na terenie otoczonym zielenią. Odległość od jeziora do którego prowadzi osobne wyjście to zaledwie 120 metrów. W okolicy plaża, kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu wodnego i restauracją oraz gminny nowy plac zabaw. Gdańsk i Gdynia w odległości kilku kilometrów. Jest to doskonały punkt do bazy wypadowej podczas wakacji i zwiedzania Trójmiasta oraz Kaszub.

W skład nieruchomości wchodzi: staw o powierzchni ok 0,5 hektara, dom wolnostojący, mieszkalny z funkcją pensjonatu - trzykondygnacyjny o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych z garażem oraz tarasami widokowymi, w tym salą balową na ok 30 osób. 5 domków wypoczynkowych drewnianych, dwukondygnacyjnych, każdy z kuchnią, łazienką oraz pokojami. Domki mają własne ogródki wypoczynkowe. Łącznie są tu na chwilę obecną 24 miejsca noclegowe.

Cena: 5 100 000 zł

Powierzchnia działki: 17 541 m2

