Gdańsk lokalizacją dla nowych inwestorów

W związku z intensywnym rozwojem sektora biurowego, na przestrzeni lat Gdańsk stał się ważnym miejscem na gospodarczej mapie Europy. Uwarunkowania geograficzno – ekonomiczne oraz otwartość i innowacyjne podejście w stosunku do przedsiębiorców stymulują zainteresowanie międzynarodowych korporacji, które coraz częściej otwierają tu swoje centra usług.

Powyższy trend generuje zapotrzebowanie na nowe kompleksy biurowe, które powstają w kluczowych dzielnicach Gdańska. Ich atrakcyjność wynika z sąsiedztwa infrastruktury handlowo – usługowej, mieszkaniowej oraz rozbudowanej sieci komunikacyjnej.

Należy jednak pamiętać, że w biznesie kluczowym celem jest efekt synergii. Tym właśnie wyróżnia się Centrum Biurowe KOGA, które w pełni wykorzystuje potencjał Gdańska łącząc sektor biurowy z prężnie rozwijającym się sektorem morskim.

KOGA, zlokalizowana na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, to nowoczesna i przyjazna przestrzeń biurowa. Aranżacja budynku w klasie A, dogodna komunikacja oraz układ dróg wewnętrznych łączący biurowiec bezpośrednio z Portem Gdańsk, to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy aktywnie uczestniczą w kreowaniu otoczenia biznesowego, rozwijając sieć międzynarodowych kontaktów.

Ważnym aspektem wyróżniającym Centrum Biurowe KOGA jest możliwość dostosowania dostępnych przestrzeni do indywidualnych potrzeb najemców oraz efektywne zarządzanie obiektem, uwzględniające zastosowanie rozwiązań ekoefektywnych. Ponadto bliskość Portu Gdańsk, terminala DCT oraz sąsiedztwo największych firm z branży logistycznej i magazynowej tj. GLP czy 7R, jak również producentów takich jak Northvolt, tworzą inspirujące środowisko pracy.

Realizując założoną misję rozwoju PCI oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, w ramach parku InvestGDA przygotowała również dedykowaną ofertę dla inwestorów sektora MŚP. Do dyspozycji małych i średnich przedsiębiorców przeznaczyliśmy tereny typu greenfield oraz utwardzone place składowe. Dla branż związanych z gospodarką morską i logistyczną to więcej niż dogodna lokalizacja – to unikalny koncept biznesowy, który z jednej strony stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby przedsiębiorców, z drugiej zaś może decydować o przewadze konkurencyjnej inwestorów prowadzących swój biznes na terenie PCI.

