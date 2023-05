Do serwisu Propertystock.pl trafił do sprzedaży nowy, luksusowy apartament hotelowy w nowo powstającym condo hotelu **** w Gdańsku. Cena, którą trzeba zapłacić za pokój, to ponad 500 tys. zł.

Luksusowy pokój hotelowy z łazienką, balkonem z widokiem na Marinę Jachtową, o powierzchni 24,10 m2 położony jest w Gdańsku (dzielnica Sobieszewo).



10-piętrowy luksusowy hotel w standardzie ****, 130 pokoi z balkonami i tarasami. Strefa SPA & WELLNESS - kryty basen 6 x 16m, jacuzzi 4,5 x 2,5m, sauna sucha i mokra, 8 salonów SPA, sala fitness, salon klubowy. Strefa restauracyjna - 370m2 restauracji z ogrodem zimowym 120m2. Strefa eventowo- rozrywkowa - SEA ROOF czyli imprezy pod gwiazdami, sala eventowa z barem na dachu hotelu dla ok. 200 osób. Warunki sprzedaży:

Cena: 517 500 zł

