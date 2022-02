Gdańsk wykorzysta satelity w obliczaniu podatku od nieruchomości

W Gdańsku, podobnie jak we Wrocławiu, raporty przygotowane przy pomocy satelity, sztucznej inteligencji i miejskich danych posłużą wsparciu w zakresie powszechności i prawidłowości opodatkowania nieruchomości.

Dzięki systemowi obrazowania satelitarnego, będzie można skuteczniej weryfikować powierzchnie objęte obowiązkiem opodatkowania podatkiem od nieruchomości i analizować zapisy deklaracji podatkowych.

Wykonawcą projektu - na zlecenie magistratu - jest wrocławska spółka SatRevolution, a jego zakończenie przewidziane jest do połowy 2023 roku.

Satelita cyklicznie wykonuje fotografie Gdańska, a następnie wraz ze zdjęciami archiwalnymi i orfotomapami są one wgrywane do algorytmu. Dane obrazowe są poddawane obróbce, podczas której sztuczna inteligencja wychwytuje budynki, budowle, oblicza ich prawdopodobną powierzchnię, wychwytuje też przypadki nietypowe (np. korty tenisowe, parkingi). Następnie te dane są porównywane m.in. z danymi o gruntach i budynkach, uproszoną mapą własności (żeby np. stwierdzić, czy jest to teren osoby fizycznej czy prawnej). W ten sposób przygotowywane są raporty dla działek, przekazywane następnie pracownikom Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uzyskane dane mogą wskazywać m.in. na: pojawienie się nowego budynku albo budowli, rozbudowę już istniejących budynków, prowadzenie działalności gospodarczej na działce osoby fizycznej, prowadzenie działalności w budynku będącym własnością osoby fizycznej (np. prowadzenia sklepiku w domku jednorodzinnym), prowadzenie działalności gospodarczej na terenie rolnym (np. składowiska opon, magazynu itd.). Wszystkie te przypadki mogą wpływać na potrzebę uregulowania kwestii podatkowych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To nie jedyne usprawnienie w obszarze podatkowym. W zeszłym roku pilotażowo uruchomiono robotyzację powtarzalnych czynności np. związanych z rejestracją danych w systemie. Obecnie niektóre czynności wykonuje się automatycznie, co znacznie przyspiesza np. rejestrację deklaracji podatkowych w systemie. Nowością są również kody 2D, w tym kody QR, na decyzjach wymiarowych ułatwiające zapłatę podatku w bankach, opłatomatach lub poprzez urządzenia mobilne.