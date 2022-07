Na nieruchomość składają się dwie działki o łącznej powierzchni ponad 3 ha. Dojazd od ul. Łanowej (obecnie droga gruntowa - dokumentacja budowy m.in ul. Łanowej ma być gotowa w 2022 - informacja ze strony UM Gdynia).

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przeznacza ten teren pod usługi sportu i rekreacji (US) oraz zieleń urządzoną (ZP)

Szczegóły w Uchwale miasta z 2010 roku.

Istnieje możliwość zakupu działek oddzielnie, ich powierzchnie to ok 1,19 ha i ok 1,87 ha.

Warunki sprzedaży

Cena: 3 061 000 zł

Powierzchnia: 30 602 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Gdynia: Na sprzedaż atrakcyjna działka pod sport i rekreacje