Gdzie inwestować na Górnym Śląsku

Przez ostatnie 10 lat szybki rozwój regionu, duża liczba nowych inwestycji przemysłowych i logistycznych ograniczyła pulę gotowych do developmentu działek typu greenfield, zwłaszcza w obrębie aglomeracji katowickiej. - Relatywnie większa dostępność niezabudowanych terenów inwestycyjnych występuje w północnej części województwa wzdłuż budowanej autostrady A1 i powyżej linii lotniska Pyrzowice. W zasadzie brak terenów typu greenfield pod większe inwestycje przemysłowe w południowej części regionu w okolicach Bielsko-Białej, ze względu na ukształtowanie terenu i w samych okolicach Katowic - mówi Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.

Z drugiej strony, Śląsk jest kluczowym regionem w Polsce, nadal z ogromnym potencjałem ekonomicznym i społecznym. Ponad 4 mln mieszkańców, silny przemysł, strategiczna lokalizacja logistyczna w skali regionu Europy Środkowo-Wschodniej to atuty, które doceniają kolejne podmioty inwestujące w regionie. - Nowo otwierane drogi szybkiego ruchu, poprawiająca się komunikacja pomiędzy miastami metropolii, coraz lepsza współpraca z samorządami to czynniki, które sprawiają, że jeśli jest inwestor, to miejsce na nową inwestycję na pewno się znajdzie - zapewnia Renata Osiecka. - Czy będzie to brownfield czy greenfield za każdym razem zależy od warunków, charakteru i timingu inwestycji. W ostatnich trzech latach szybko rozwijające się projekty logistyki miejskiej wymagają obecności w mieście, co będzie sprzyjało rewitalizacji terenów, czy wykorzystaniu mniejszych parceli typu greenfield.

