Gdzie w Gdyni planowane są nowe osiedla i biurowce? ULI Poland zapyta prezydenta miasta

Czym jest Tristar? Ilu mieszkańców może liczyć Gdynia w 2045 r.? Co oznacza w praktyce limitowana możliwość urbanizacji? Które inwestycje są priorytetowe, a które przegrają z COVID-em? Gdzie można będzie doładować auto zamawiając na wynos? Które obszary miasta rozwijają się najszybciej? Co dalej z Parkiem Rady Europy? To tylko kilka z pytań, na które odpowie Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni, gość drugiego spotkania z cyklu „W 8 PYTAŃ DOOKOŁA MIASTA” organizowanego przez ULI Poland.

O Gdyni mówi się, że to miasto powstałe z morza i marzeń. Założone w 1926 r. obchodzić będzie za kilka lat swoje stulecie. Jakie plany ma miejski magistrat na zakończenie pierwszego wieku istnienia miasta i wejście w drugie stulecie? Czy stawia tylko na branżę morską? Jakie inne z chęcią powita? Jakimi działaniami zamierza podnosić komfort życia mieszkańców? Czy boi się podniesienia poziomu morza i co robi by przeciwdziałać jego skutkom? W których rejonach miasta planowane są nowe osiedla, a gdzie będą mogły powstawać biurowce i zakłady przemysłowe? Czym będzie się jeździło do pracy i na zakupy, a może będzie się chodziło?

Prezydenta Gdyni zapytamy również, m.in.:

· o dokończenie zagospodarowania Parku Centralnego

· co dalej z terenem Parku Rady Europy, który w dużej części wrócił do prywatnych właścicieli?

· o kluczowe obszary do objęcia planami miejscowymi, czy powstaną kolejne wieżowce?

· o doświadczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i plany na kolejne projekty tego typu.

Program spotkania z Wojciechem Szczurkiem, Prezydentem Miasta Gdyni::

- Prezentacja Prezydenta Miasta

- Wywiad z Prezydentem

- Pytania od uczestników spotkania

Spotkanie odbędzie się 18 Marca 2021 o godz. 9:30 na platformie Zoom.