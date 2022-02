Gigantyczna inwestycja w Katowicach. Tak będzie wyglądał Hub Gamingowo-Technologiczny

Hub Gamingowo-Technologiczny powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Obiekty będą mieścić się wokół szybów Pułaski i Poniatowski, należących do byłej kopalni Wieczorek.

Wizja przyszłości Katowic zakłada większe zaangażowanie w branżę technologii informatycznych. W tę ideę wpisuje się realizacja HUB-u Gamingowo-Technologicznego.

Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza. W tym założeniu odzwierciedla udaną rewitalizację Strefy Kultury i nową siedzibę Muzeum Śląskiego.

Przypomnijmy, budowę hubu gamingowo-technologicznego prezydent Marcin Krupa zapowiadał od roku uznając przedsięwzięcie za jedno z kluczowych dla Katowic.

W poniedziałek, 14 lutego, zaprezentowano wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek w Katowicach.

Opracowanie koncepcji dla pierwszego etapu inwestycji pn.: „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny" obejmującego adaptację i rewitalizację istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego to pierwszy krok w kierunku realizacji głównego założenia hubu. Jest nim skupienie w jednym miejscu przedsiębiorców z branży e-sportu i gier komputerowych, a także firm technologicznych, przy jednoczesnej rewitalizacji i adaptacji do nowych celów przestrzeni należącej wcześniej do KWK Wieczorek.

- Jestem przekonany, że za kilka lat projekt, jakim jest powstanie Dzielnicy Nowych Technologii będzie mógł być porównywany do rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy Kultury. Na terenie należącym wcześniej do kopalni Wieczorek powstanie nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ofercie hubu mają znaleźć się między innymi: wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące firmom zatrudniającym setki pracowników.

