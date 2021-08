Gorące lokalizacje magazynowe. Gdzie ich szukać?

- Ostatnie półtora roku było dowodem na to, że polski rynek magazynowy ma się świetnie. Od dłuższego czasu obserwujemy jego dynamiczny rozwój, którego nie spowolniła nawet pandemia. Popyt na powierzchnię magazynową utrzymuje się na stabilnym poziomie, podobnie jak podaż - twierdzi ekspert.

Topowe lokalizacje w Polsce

Z punktu widzenia najemcy optymalne usytuowanie magazynu pod kątem łańcucha dostaw to zlokalizowanie go jak najbliżej docelowego klienta. Szczególnie atrakcyjne są zatem obszary w ramach największych aglomeracji w Polsce, a także wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Z punktu widzenia inwestora – kryteria wyboru miejsca są podobne, jednak każdy gracz instytucjonalny będzie dążyć do posiadania w swoim portfolio magazynów, szczególnie tych tradycyjnych, położonych w sześciu największych i najbardziej płynnych hubach logistycznych w Polsce. Należy do nich przede wszystkim Warszawa, ale także okolice Konurbacji Górnośląskiej, Polska Centralna, Wrocław, Poznań czy Trójmiasto. Inne obszary także pozostają atrakcyjne, zwłaszcza w przypadku obiektów wynajętych długoterminowo. Osią zainteresowania nadal pozostaje Warszawa i najbardziej rozwinięte huby logistyczne. Hines w swoim portfolio posiada parki dystrybucyjne przy najbardziej atrakcyjnych logistycznie ośrodkach, do których dołączyły ostatnio kolejne inwestycje we Wrocławiu i w Warszawie.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Powierzchnie magazynowe zyskują na popularności

Rozwijająca się sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu korzystnie wpływa na dalszy rozwój głównych rynków logistycznych. Dzięki nowym szlakom drogowym na znaczeniu zyskują także nowe lokalizacje, zwłaszcza wzdłuż naszej zachodniej granicy. Postępująca budowa dróg we wschodniej Polsce bardzo uatrakcyjni w najbliższych latach także ten obszar kraju dla rynku logistycznego. Innym ważnym czynnikiem dla deweloperów, który może pozytywnie wpłynąć na wzrost zainteresowania daną lokalizacją jest planowanie miejscowe i przeznaczenie terenów pod składowanie i produkcję, z kolei od strony najemcy kluczowa jest dostępność pracowników na wybranym obszarze.

Czego oczekują najemcy i inwestorzy?