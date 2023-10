Górażdze Cement przygotowuje dużą inwestycję. Spółka w listopadzie otworzy pierwszą w Polsce fabrykę alternatywnych kruszyw, która umożliwi pełny odzysk materiału z gruzu budowlanego, a w konsekwencji ponowne jego użycie.

Spółka Górażdze Cement w listopadzie uruchomi pierwszą w całej Europie fabrykę odzysku gruzu budowlanego.

- Otworzymy fabrykę alternatywnych, w pełni wartościowych kruszyw. W ten sposób zamkniemy cykl życia betonu. Jednocześnie zawrócimy frakcje pylistą do cyklu życia cementu. Nikt tego nie robi w Polsce. Prawdopodobnie jest to też pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie - powiedział Andrzej Losor, członek zarządu Górażdże Cement, który reprezentował spółkę na konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Andrzej Losor, członek zarządu Górażdże Cement

Dodał, że choć statystyki wykazują, że około 80 proc. gruzu budowlanego w Polsce jest ponownie wykorzystywana, to jednak zwykle się go po prostu wyrzuca. Spółka chce to zmienić.

Inwestycja ma kosztować ponad 1,2 mld. zł. Na terenie zlokalizowanym tuż przy cementowni ma powstanie kolosalna instalacja do wychwytywania dwutlenku węgla.

- Instalacja będzie potrzebowała dodatkowej energii. Będziemy chcieli na jej potrzeby wykorzystać tylko i wyłącznie zieloną energię, by optymalizować w ten sposób naszą produkcję - mówił Andrzej Losor.

